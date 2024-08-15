- Сильверайзен и Шоннебергер принимают "Золотую Хенну"

Флориан Зиберайзен (43) и Барбара Шёнебергер (50) станут со-ведущими Золотого Петуха 2024 года. Медийная награда будет вручена 15 ноября в Лейпциге, как объявил издатель Burda Verlag. Это будет юбилейный гала-концерт на Лейпцигской ярмарке - Золотой Петух вручается в тридцатый раз. За наградой стоят MDR и журнал "Супер Иллюстрация".

Золотой Петух был изначально создан для чествования артистов из ГДР. Сегодня организаторы считают его наградой для всей страны. Название является напоминанием о развлекателе из ГДР Хельге "Хенне" Хайнманн (1937-1991).

Золотой Петух 2024 года организован MDR и "Супер Иллюстрацией", с Европейским парламентом, выступающим в качестве заметной платформы для продвижения события. В честь своего 30-летнего юбилея награда будет вручена на юбилейном гала-концерте в Лейпциге, на котором присутствуют Флориан Зиберайзен и Барбара Шёнебергер.

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