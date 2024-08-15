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Сильные штормы вызывают хаос на Майорке <unk> и это еще не конец

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Как было здесь в Санта-Понсе, так было во многих частях Мальорки: шторм, дождь и грозы причинили...
Как было здесь в Санта-Понсе, так было во многих частях Мальорки: шторм, дождь и грозы причинили некоторый ущерб и отмены рейсов.

- Сильные штормы вызывают хаос на Майорке <unk> и это еще не конец

Сильный шторм в испанской Медитерранезии вызывает хаос в расписании полетов даже на Майорке. К обеду было отменено 44 рейса в аэропорту Пальмы из-за погодных условий, как сообщили ответственные власти испанского острова-курорта.

На интерактивной карте выше показана погода в режиме реального времени. Кроме того, временная шкала под графиком также позволяет делать прогноз на более позднее время. Уровень, отображаемый в верхнем правом углу, можно изменить, например, на грозы, дождь или снег.

Пострадали 23 прибытия и 21 отправление, сообщается. Почти все другие рейсы имели частичные задержки. Однако самое худшее от шторма еще предстояло острову. "Ночь меня больше всего беспокоит", - сказал Тони Плате, глава центра реагирования на чрезвычайные ситуации, журналистам.

Майорка: сильные дожди и шторм причиняют разрушения

Низкое давление принесло сильные дожди, грозы, град и штормовые порывы ветра на Майорку и другие испанские Медитерранезские регионы. Пожарная служба неоднократно вмешивалась, чтобы убрать поваленные деревья или откачать затопленные подвалы. Однако на Майорке и в других частях Испании не было сообщений о серьезных повреждениях.

В среду на Балеарских островах, а также на части автономных сообществ Андалусии, Мурсии, Валенсии и Каталонии действовал второй по высоте уровень тревоги оранжевый национальной метеорологической службы Aemet.

Уровень тревоги красный в четверг - ожидается до 180 литров осадков

Для северо-восточной части Майорки в четверг был объявлен уровень тревоги красный. Он будет действовать с полуночи до 3:00. Ожидается, что в течение нескольких часов выпадет до 180 литров осадков. Шторм должен постепенно ослабнуть. Однако расписание полетов на Майорке, скорее всего, останется нарушенным до пятницы.

Уровень тревоги красный на Майорке объявляется редко. Однако изменение погоды в середине августа обычное дело. В это время постоянная летняя погода на острове обычно заканчивается. Дни на пляже чередуются с иногда сильными грозовыми дождями.

Сильные ветры шторма привели к сбою в полете, оставив пассажиров на нескольких маршрутах. Несмотря на усилия по очистке взлетно-посадочных полос, многие рейсы по-прежнему были затронуты, что продлевало нарушения.

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