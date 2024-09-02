Сильные погодные условия в Австралии вызвали вынужденные переселения и отключение электроэнергии.

Жестокая погода с проливными дождями и буйными штормами привела к масштабным наводнениям и отключениям электроэнергии в некоторых районах Австралии. В шести общинах, расположенных вокруг реки Дервент на острове Тасмания, были выпущены приказы об эвакуации после предупреждения о наводнении, выданного метеорологическим агентством страны. На юге ситуация была особенно тяжелой.

По данным ABC News, около 100 000 человек в Тасмании и Виктории, в том числе в Мельбурне, временно остались без электроэнергии. Фермер из Северной Тасмании Крис Кильби описал ветер как "просто ужасный". Шторм сорвал крыши и повалил деревья. 63-летняя женщина погибла, когда дерево рухнуло на кемпинговый домик в Моаме, городе на границе Нового Южного Уэльса и Виктории.

Сильный шторм также затронул Сидней: более тридцати рейсов были отменены в аэропорту города. Один из взлетно-посадочных полос оставался в эксплуатации, как объявил представитель Sky News Australia.

В то же время, в Западной Австралии и Северной территории наблюдаются беспрецедентные жаркие волны - это зима в Австралии. Регион Кимберли зарегистрировал рекордную температуру 41,5 °C на прошлой неделе на метеостанции Ямпи Саунд, что является самым высоким показателем для этого времени года. Август стал самым теплым месяцем в истории Австралии, как сообщает Weatherzone. Страна особенно уязвима для последствий изменения климата.

Несмотря на экстремальные погодные условия в других частях Австралии, Западная Австралия и Северная территория испытывают беспрецедентные жаркие волны, что делает адаптацию местных жителей сложной. Эти жаркие волны, происходящие зимой, вызывают обеспокоенность по поводу уязвимости региона перед лицом изменения климата.

В отличие от хаоса, вызванного тяжелой погодой в других регионах, приказы об эвакуации для общин около реки Дервент были выпущены из-за предупреждений о наводнении, подчеркивая необходимость наличия процедур в общинах для различных видов погодных чрезвычайных ситуаций.

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