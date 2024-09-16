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Сильные ливни вызывают хаос в Вене

 and  Viktoriya Miller
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Сильные ливни вызывают хаос в Вене

Австрия готовится к новому раунду сильных дождей, как сообщает служба погоды ORF. В Нижней Австрии, объявленной зоной бедствия, ночь прошла относительно спокойно, сообщил представитель пожарной службы.

Тем не менее, к вторнику ожидается до 60 литров осадков на квадратный метр в восточной федеральной земле, согласно представителю правительства штата. Эксперты ORF по погоде прогнозируют еще больше осадков в некоторых районах, от Тироля до восточной Австрии.

В Вене, окруженной Нижней Австрией, жители по-прежнему сталкиваются с проблемами общественного транспорта, несмотря на снижение уровней воды. Большинство линий метро города работают на ограниченных маршрутах в начале рабочей недели. Государственная железнодорожная компания ÖBB приостановила движение поездов на своих южных и западных маршрутах в направлении и из Вены.

Погиб пожарный

В сильно пострадавшей Нижней Австрии более 300 человек были спасены из-за наводнения в выходные дни, согласно спасательным командам. Пожарный погиб в воскресенье в Расте, в районе Тулнерфельд Нижней Австрии, во время откачки воды из подвала.

В Санкт-Пёльтене прорвало дамбу, затопив множество домов. Город создал пункты временного размещения. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер заявила поздно вечером, что это беспрецедентная ситуация. К концу воскресенья, как сообщает "Дер Штандарт", 304 человека нуждались в спасении в районе Санкт-Пёльтена.

На плотине Оттенштайн на реке Камп открыты шлюзы для контролируемого сброса воды. Вода теперь стекает по плотине, вызывая дальнейший рост уровня воды в нижней Камп, затопляя улицы и поля.

В настоящее время в Нижней Австрии задействовано более 25 000 сотрудников спасательных служб, а также около 1000 солдат. Армия перевозит большие мешки с песком и гравием на черном ястребе до вечера, чтобы заделывать протечки в плотинах.

Европейский Союз выразил солидарность с Австрией, предложив помощь в связи с разрушительными наводнениями. Европейский центр координации чрезвычайных ситуаций (ERCC) координирует ответ ЕС.

В свете сильных наводнений в Нижней Австрии Европейский Союз может рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи пострадавшим районам через свой Фонд солидарности, предназначенный для помощи членам в восстановлении после природных катастроф.

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