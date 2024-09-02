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Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

Сильные ливни привели к повреждению воды в Ратингене

После сильной жары происходят грозы, сопровождаемые обильными дождями в некоторых районах. Позже, в течение дня, пожарная служба в Ратádio объявляет о нескольких случаях водного ущерба, вызванных сильным ячеистым штормом, прошедшим через город.

 and  Melissa Williams
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Неблагоприятные метеоусловия: пожарные отделы региона были заняты интенсивными грозовыми ливнями
Неблагоприятные метеоусловия: пожарные отделы региона были заняты интенсивными грозовыми ливнями

- Сильные ливни привели к повреждению воды в Ратингене

Яростные штормы, пронесшиеся по Северному Рейну-Вестфалии, привели к чрезвычайно сильным дождям в некоторых районах. Как сообщает пожарная служба города Ратенген, над городом пронеслась мощная облачная система, что привело к значительным повреждениям, в основном в районах Брайтшайд и Линторф. К 19:30 было зафиксировано уже 120 обращений. Пожарная служба в настоящее время мобилизует 100 человек.

Подобным образом, пожарная служба в Веселе сообщает о множестве выездов из-за сильных дождей в вечерние часы.

Германская метеорологическая служба прогнозировала разрозненные, временами интенсивные штормы с ливневыми дождями днем. На вторник утром запланированы новые грозы и дожди, которые могут принести сильные ливни, особенно в восточных горах.

Из-за сильных дождей город Весель также объявил чрезвычайное положение, потребовав от пожарной службы многочисленные выезды в вечерние часы. С учетом прогнозируемых гроз и сильных дождей на вторник пожарные службы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, особенно в восточных горах.

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