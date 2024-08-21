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Сильные ливни и ураганы в северных регионах

Сегодняшний прогноз немецкой метеорологической службы обещает грозы и дожди. К сожалению, в четверг ждать лучших погодных условий не приходится.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Северные регионы ожидают дождливые ливни и грозовые дожди.
Северные регионы ожидают дождливые ливни и грозовые дожди.

- Сильные ливни и ураганы в северных регионах

Германия (DWD) предсказывает штормы и ливни для Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна. В течение дня они должны несколько ослабнуть. Температура будет колебаться от 18°C на островах до 21°C в Гамбурге. DWD также предупреждает о сильных ветрах или порывистом ветре, дующем с запада, особенно вдоль северного и балтийского побережья.

В предстоящую ночь до четверга ожидается в основном облачная погода с кратковременными дождями, которые должны постепенно ослабнуть. Температура, как ожидается, упадет до 11-14°C, как сообщил DWD.

Прогноз на ночь также включает в себя возможность другого явления, так как вместе с кратковременными дождями могут произойти грозы. В четверг, хотя дождь должен ослабнуть, грозы все еще могут представлять опасность.

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От Ганновера до мирового масштаба: более полутора веков компания Bahlsen производит выпечку. В последнее время История бизнеса семьи тщательно изучалась, что выявило связи с нацистским режимом.

 and  Viktoria Klein
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