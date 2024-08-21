- Сильные ливни и ураганы в северных регионах

Германия (DWD) предсказывает штормы и ливни для Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна. В течение дня они должны несколько ослабнуть. Температура будет колебаться от 18°C на островах до 21°C в Гамбурге. DWD также предупреждает о сильных ветрах или порывистом ветре, дующем с запада, особенно вдоль северного и балтийского побережья.

В предстоящую ночь до четверга ожидается в основном облачная погода с кратковременными дождями, которые должны постепенно ослабнуть. Температура, как ожидается, упадет до 11-14°C, как сообщил DWD.

Прогноз на ночь также включает в себя возможность другого явления, так как вместе с кратковременными дождями могут произойти грозы. В четверг, хотя дождь должен ослабнуть, грозы все еще могут представлять опасность.

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