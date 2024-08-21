- Сильные ливни и штормы в Нижней Саксонии и Бремене.

В конце недели жители Нижней Саксонии и Бремена должны подготовиться к дождям. Согласно прогнозу немецкого метеорологического службы (DWD), среда начнется с кратковременных дождей и гроз, которые ослабнут к послеполуденному времени. Температура будет колебаться от 18 до 22 градусов Цельсия, сопровождаясь умеренными или ветреными ветрами, которые могут быть сильными у побережья и порывистыми вдали от него.

В ночное время возможны отдельные легкие дожди вдоль побережья, остальная же часть региона останется сухой. Температура в Гёттингене упадет до 9 градусов, а в Восточной Фризии будет прохладнее, около 13 градусов.

Согласно прогнозу DWD, в четверг вдоль побережья возможны кратковременные легкие дожди, а в остальное время день будет сухим. Максимальная температура у побережья составит около 22 градусов, а в юго-восточных регионах может достичь 25 градусов.

После небольшого облегчения в среду послеполуденное время жители Бремена должны ожидать новых дождей в четверг, как указано в прогнозе DWD. В течение этого периода вдоль побережья Нижней Саксонии и Бремена ожидаются кратковременные легкие дожди.

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