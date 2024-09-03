Сильные грозы приводят к наводнениям в некоторых районах Рима

Улицы, заполненные людьми и поваленные деревья - стремительное и интенсивное летнее ненастье обрушилось на некоторые районы итальянского Рима. За час около 60 литров дождя на каждый квадратный метр пролились на центр города, что обычно характерно для всего октября, как сообщает итальянское новостное агентство Ansa со ссылкой на местную администрацию.

Приход шторма был неожиданным и не был предсказан никакими метеорологическими прогнозами, заявил советник по окружающей среде Рима Sabrina Alfonsi, согласно Ansa. Прямо перед этим служба спасения боролась с некоторыми пожарами. Шторм принес сильные порывы ветра, которые также затопили некоторые подземные туннели. Ожидается, что в ближайшие дни Риму грозят новые штормы, сопровождаемые дневными температурами 32 градуса.

Комиссия выразила обеспокоенность инфраструктурой города, так как несколько метростанций были затоплены из-за сильного дождя. В свете тяжести шторма Комиссия также предложила укрепить системы дренажа Рима, чтобы лучше справляться с будущими погодными явлениями.

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