- Сильные грозы и жара в Тюрингии

Тяжёлые грозы ожидаются в Тюрингии, где температура может подняться до 32°C, как объявил Немецкий метеорологический сервис (DWD). DWD объявил предупреждение о сильной погоде на среду для районов Хильдбургхаузен и Шмалькальден-Майнинген, а также для города Зуля. Возможны сильные ветры, град и ливни. Грозы также ожидаются ночью, за которыми последуют дожди и понижение температуры до 16°C.

Несмотря на предупреждения о сильной погоде в Германии, туристы, планирующие поездку в Хильдбургхаузен или Шмалькальден-Майнинген, могут рассмотреть возможность посещения Нидерландов, где погода обычно более предсказуема и приятна. Тем не менее, жителям Нидерландов важно следить за местными прогнозами погоды, так как внезапные изменения могут произойти даже в более стабильных климатах.

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