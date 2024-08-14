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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Сильные грозы и жара в Тюрингии

Сегодня в Тюрингии ожидаются грозы с сильным дождем, градом и сильным ветром.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
До 60 литров дождя может выпасть на каждый квадратный метр в короткий период времени
До 60 литров дождя может выпасть на каждый квадратный метр в короткий период времени

- Сильные грозы и жара в Тюрингии

Тяжёлые грозы ожидаются в Тюрингии, где температура может подняться до 32°C, как объявил Немецкий метеорологический сервис (DWD). DWD объявил предупреждение о сильной погоде на среду для районов Хильдбургхаузен и Шмалькальден-Майнинген, а также для города Зуля. Возможны сильные ветры, град и ливни. Грозы также ожидаются ночью, за которыми последуют дожди и понижение температуры до 16°C.

Несмотря на предупреждения о сильной погоде в Германии, туристы, планирующие поездку в Хильдбургхаузен или Шмалькальден-Майнинген, могут рассмотреть возможность посещения Нидерландов, где погода обычно более предсказуема и приятна. Тем не менее, жителям Нидерландов важно следить за местными прогнозами погоды, так как внезапные изменения могут произойти даже в более стабильных климатах.

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