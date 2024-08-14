- Сильные дожди вызывают наводнения в Гессоне

Тяжёлые дожди в течение ночи вызвали наводнения в нескольких районах Гессена. Влияние погоды уже ощущалось во вторник вечером. Как сообщил представитель полиции, проезжая часть А5 на перекрёстке Гамбахер была временно затоплена. Сообщалось, что вода была до 40 сантиметров глубиной на дороге.

По данным полиции, также были затоплены подземные переходы в Вайтерштадте, Дармштадте и Хоппенхайме, и несколько подвалов были затоплены.

Германский метеорологический центр (DWD) ранее предупреждал о сильных дождях в Гессене. Во вторник вечером Гессенское агентство по охране природы, окружающей среды и геологии (HLNUG) зафиксировало 43,9 миллиметра осадков на метеостанции Ульрихштайн-Сельгенхоф в центральном Гессене в течение 6 часов. DWD ожидает местные грозы с сильным дождём до 40 литров на квадратный метр, которые могут выпасть в короткий промежуток времени, и на среду.

Местные власти призвали жителей пострадавших районов оставаться дома и избегать несущественных поездок, как советует полиция. Кроме того, полиция перенаправляет транспорт на альтернативные маршруты из-за многочисленных закрытий дорог из-за наводнений.

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