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Сильные дожди нарушают урожайность в юго-западных регионах

Фермеры сохраняли надежду в июле на щедрый урожай пшеницы, ячменя и овса, тем не менее, постоянные сильные дожди разрушили их оптимистические ожидания.

 and  Carmen Simpson
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Рабочие сельского хозяйства в Баден-Вюртемберге выражают разочарование урожаем этого года.
Рабочие сельского хозяйства в Баден-Вюртемберге выражают разочарование урожаем этого года.

- Сильные дожди нарушают урожайность в юго-западных регионах

Крестьяне Юго-Запада Столкнулись с Плохим Урожаем из-за Частых Ливней "Мы не в восторге от урожая зерна в этом году. Он ниже, чем в прошлом году," заявил Йоахим Руквиед, лидер региональной группы farmers. К удивлению, в этом году наблюдались значительные различия в урожае в отдельных регионах из-за наводнений, сильных дождей и града.

Постоянные дожди с осени делали трудным для farmers посадку и использование удобрений и средств защиты растений. Руквиед также упомянул, что сам сбор урожая был трудным, с узкими окнами для использования комбайнов и частыми погодными помехами. "Этот год не был легкой прогулкой для наших farming семей."

В июле farmers были более оптимистичны. Зимние зерновые и рапс хорошо пережили зиму и весну. В самых благоприятных условиях ассоциация предсказывала немного выше среднего урожая. Однако теперь очевидно, что даже исторически продуктивные районы не оправдали ожиданий в этом сезоне.

Пшеница, ячмень и овёс ниже исторических средних

Урожай зимней пшеницы, основной полевой культуры страны, в этом году был на три процента ниже исторической средней. Farmers также сообщали о снижении урожая зимней и весенней пшеницы и овса. В то же время урожай рапса увеличился на два процента по сравнению со средним за последние шесть лет (2018-2023).

Ожидается урожай в 2,7 миллиона тонн, что на 3,6 процента меньше исторической средней. Качество зерна сильно варьируется. Некоторые farmers получили выгоду от погоды, особенно в регионах, которые ранее страдали от засухи. В некоторых местах даже пастбищные операции имели отличные урожаи.

Снижение Урожая в Германии

По всей стране farmers предсказывают объем урожая в 39,3 миллиона тонн, что ниже 42 миллионов тонн в 2023 году. Руквиед, который также является федеральным президентом farmers, выразил озабоченность по поводу "значительного снижения цен на зерно". Вместе с высокими операционными затратами, включая энергию, и ограничениями на средства защиты растений, экономически выгодное выращивание зерна становится трудным.

Региональная группа farmers представляет около 30 000 farmers. В Баден-Вюртемберге, согласно государственному статистическому управлению, примерно одна шестая часть земли штата используется для farming. В целом, это было примерно 799 000 гектаров в 2024 году.

Частые ливни и местные наводнения существенно повлияли на урожай в некоторых регионах, что привело к более низким показателям, чем в прошлом году. Сложные погодные условия делали трудным для farmers посадку, использование удобрений и защиту своих культур, способствуя снижению урожая.

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