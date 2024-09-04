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Федеральные земли ГерманииНовостиДВД

Сильные дожди и грозы в северном регионе.

По прогнозам немецкой службы погоды северные регионы ожидают в течение дня сильные грозовые дожди, но к четвергу ожидается улучшение погодных условий.

 and  Vladimir Milov
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Завтра ожидаются дожди в северных регионах.
Завтра ожидаются дожди в северных регионах.

- Сильные дожди и грозы в северном регионе.

Германская метеорологическая служба (ДМС) предсказывает возможные штормы с грозой и сильные ливни для Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна. Эти штормы, как ожидается, будут интенсивными, с возрастающей облачностью, что может привести к опасным погодным условиям. Термометр покажет 23 градуса по Цельсию на западном побережье и 29 градусов по Цельсию возле границы с Мекленбург-Передней Померанией.

По данным ДМС, в течение ночи в среду ожидаются периодические, иногда сильные грозовые штормы, движущиеся на север. Температура упадет до 16-20 градусов по Цельсию. В четверг прогнозируется сухая погода с максимальными температурами 26 градусов по Цельсию на островах и температурами от 28 до 32 градусов по Цельсию с северо-запада на юго-восток.

ДWD выступил с предупреждением о возможных грозовых штормах и сильных дождях, рекомендуя жителям готовиться к этим предсказанным ДWD условиям. Во время прогнозируемых штормов важно оставаться дома и избегать наружных Activities, чтобы минимизировать риски.

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