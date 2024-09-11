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Сильные дожди и грозы охватывают Берлин и Бранденбург.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Чистые осенние условия приносят дождь и локальные грозы в Берлин и Бранденбург.
Чистые осенние условия приносят дождь и локальные грозы в Берлин и Бранденбург.

- Сильные дожди и грозы охватывают Берлин и Бранденбург.

В Берлине и Бранденбурге в настоящее время идут дожди, небо пасмурное, и время от времени гремят грозы. Немецкий метеорологический сервис (DWD) сообщает о легкой мороси в некоторых районах. К полудню дождь должен прекратиться, оставив смесь облаков. Во второй половине дня северные районы могут испытать редкие дожди, а в регионе Пригниц возможны кратковременные грозы. Также возможен град и сильный ветер. Температура будет колебаться от 16 до 19 градусов Цельсия.

В течение ночи небо будет в основном облачным, так как облака будут двигаться с юго-востока. В южной Нижней Лужице может пойти дождь, но другие районы останутся сухими. Температура упадет до 5-9 градусов Цельсия.

Небо останется пасмурным в четверг. В основном будет сухо, с температурами от 14 до 16 градусов Цельсия. К концу недели, в пятницу, облака пройдут, но дождя не ожидается. Температура упадет до 4-7 градусов Цельсия.

Немецкий метеорологический сервис (DWD) продолжает мониторить погодные условия, прогнозируя возможную легкую морось в районах с облачной погодой в четверг. Несмотря на пасмурную погоду, DWD не прогнозирует значительных осадков на четверг.

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