Сильный ураган Хелена унес жизни по меньшей мере 17 человек на юго-востоке США.

По меньшей мере, 17 человек погибли на юго-востоке США, согласно последним данным властей. Губернатор Брайан Кэмп объявил о 11 жертвах в Джорджии в пятницу. Власти Флориды подтвердили пять смертельных случаев, связанных со штормом, и еще один - в Северной Каролине.

Ураган "Хелен" обрушился поздним вечером в четверг недалеко от Талахасси, Флорида, с ветровой скоростью около 225 миль в час, что делает его "невероятно опасным" ураганом 4-й категории. Несмотря на ослабление при движении на север, он оставил после себя разрушения.

Более 2 миллионов человек во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине столкнулись с временными отключениями электроэнергии, согласно данным Poweroutage.us. Кроме того, сообщалось о наводнениях на дорогах и в домах, даже вдали от побережья.

Несмотря на ослабление урагана после удара о землю, по крайней мере, некоторые районы Флориды все еще испытывали значительные разрушения, с по меньшей мере одной жертвой. Кроме того, власти заявили, что по меньшей мере 16 дополнительных смертельных случаев произошли в Джорджии, Флориде и Северной Каролине в результате тяжелых погодных условий, вызванных ураганом.

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