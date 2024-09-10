Сильный тайфун этого года оставляет смертельный след на китайских Гавайях перед тем, как нанести удар по Вьетнаму.

С ураганами, достигающими 230 км/ч (140 миль/ч), тайфун Яги был классифицирован как ураган категории 4, став вторым по силе тропическим циклоном в мире в 2024 году, уступая только урагану Берю из Атлантики, который был ураганом категории 5.

Этот гигантский шторм стал самым сильным тайфуном за десятилетие, поразившим китайский остров Хайнань, вызвав смертельные случаи и травмы, сообщает CCTV.

Местные власти заявили, что ущерб и последствия этого тайфуна оказались хуже, чем ожидалось, что привело к значительным потерям в жизни и имуществе.

К 12:00 по местному времени в субботу тайфун затронул примерно 1,227 миллиона человек в китайских провинциях Хайнань, Гуандун и Гуанси, как сообщает CCTV.

Яги slightly ослаб после удара по Китаю, но снова усилился до урагана категории 4 и снова ударил по соседнему Вьетнаму в субботу днем, примерно в 120 км (75 милях) к востоку от Ханоя, также затронув юго-западный конец провинции Гуандун в Китае.

Во Вьетнаме ожидались сильные ветры и значительные наводнения в ближайшие часы, а дожди продолжались всю выходные.

Примерно 1 миллион человек были эвакуированы в более безопасные места в Хайнане и Гуандуне, а ранние сообщения китайских государственных СМИ в субботу утром сообщали о поваленных деревьях, местных наводнениях и отключениях электроэнергии.

Ученые связывают быстрое усиление штормов с более теплыми океанами, что является результатом антропогенного изменения климата. Яги, первоначально тропический шторм с ветрами 90 км/ч (60 миль/ч), быстро набрал силу над теплыми водами Южно-Китайского моря.

Известный как Энтенг на Филиппинах, Яги принес сильные дожди в страну на этой неделе, что привело к смерти по крайней мере 13 человек, сообщает Reuters. Некоторые районы Лузон сообщили о суммарном количестве осадков 400 мм (15,8 дюйма).

При достижении Хайкоу, северного Хайнаня, были зарегистрированы порывы ветра до 150 км/ч (93 миль/ч).

Весь остров Хайнань, население которого составляет 10 миллионов человек, приостановил свою деятельность из-за приближающегося тайфуна, школы, предприятия, рестораны и пляжи были закрыты, а общественный транспорт был остановлен. В соседних провинциях Гуандун и Гуанси были приняты аналогичные меры.

На китайских социальных сетях жители Хайнаня делились видео интенсивного шторма, бушующего над островом в четверг вечером, с полосами молнии на фиолетовом фоне.

Хайнань получил до 12 дюймов осадков.

Популярно известный как "Китайские Гавайи", Хайнань славится песчаными пляжами, отличными условиями для серфинга, пятизвездочными курортами и беспошлинной роскошной торговлей. Несмотря на то, что в настоящее время не сезон пик путешествий, остров исторически успешно справлялся с мощными штормами.

Яги был самым сильным тайфуном, поразившим Хайнань со времен Раммасуна в 2014 году, который привел к смерти по крайней мере 62 человек и причинил ущерб в размере 5,3 миллиарда долларов в нескольких китайских провинциях.

Большая часть южного Китая столкнулась с неделями экстремальных дождей в этом году, что привело к смертельным наводнениям и оползням, которые разрушили дома, испортили инфраструктуру и привели к значительным финансовым потерям из-за повреждений урожая и скота.

Фермер бананов Цзышао из деревни Гаозhou в Гуандуне сказал, что местные жители подготовились к шторму, укрепив свои деревья шестами, чтобы защитить месяцы тяжелой работы от возможного разрушения тайфуном.

"Тайфун не был таким сильным, как первоначально feared, и причинил лишь незначительный ущерб", - сказал Цзышао Reuters, когда тайфун ударил по Хайнаню вместо Гуандуна.

Предупреждение об опасности

Китайское центральное метеорологическое агентство повторно выпустило свой высший предупреждение о тайфуне, известное как красное предупреждение, для Хайнаня и Гуандуна в пятницу утром.

В момент публикации этого текста это предупреждение уже привело к сбоям в путешествиях в различных частях южного Китая, когда власти приняли системы предупреждения о шторме, чтобы смягчить влияние Яги задолго до его прибытия.

Более 400 000 жителей Хайнаня, в том числе рыбаки и рабочие, были перемещены в более безопасные места, и более 34 000 рыбацких лодок вернулись в порт, чтобы укрыться от тайфуна, согласно сообщениям государственных СМИ.

Туристические достопримечательности Хайнаня были закрыты из-за угрозы разрушительных и мощных ветров.

Жители заколачивали окна и стеклянные двери для дополнительной защиты от мощных порывов ветра. Некоторые люди клали мешки с песком вокруг дверных проемов, чтобы предотвратить наводнение. Люди спешили запастись едой и товарами, что привело к длинным очередям в супермаркетах и пустым полкам.

Внешние полосы Яги принесли сильные дожди и высокие скорости ветра в Гонконг ночью в четверг. Власти повысили третий по величине предупреждение о шторме, что повлияло на некоторые услуги поездок и привело к закрытию школ.

Множество рейсов из Гонконга были отменены, а фондовый рынок Гонконга, один из крупнейших в Азии, был временно приостановлен. Предупреждение о шторме было понижено позже в пятницу.

На Филиппинах, популярно известных как Энтенг, начались сильные дожди, что привело к хаосу. Как сообщает Reuters, по крайней мере 13 жизней были унесены этой погодной катастрофой. Некоторые районы Лузон сообщили о суммарном количестве осадков 400 миллиметров (15,8 дюйма), и районы продолжают быть залитыми дождями от периферии шторма.

В информацию внес свой вклад Хассан Тайир из CNN.

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