- Сильный пожар в центре города Неймунстер

В центре города Нового Мюнстера в субботу ночью вспыхнул massive пожар. Представитель полиции подтвердил инцидент в воскресенье утром, сообщив, что он начался в обширном коммерческом комплексе, в котором размещались разные предприятия. На месте происшествия до сих пор работают службы экстренной помощи.

Центр города и улица Холстенштрассе оставались перекрытыми из-за пожара. На момент сообщения не было никакой информации о причине пожара или масштабе ущерба.

Согласно новостным сообщениям, более сотни пожарных из профессиональных и добровольных подразделений прибыли на место происшествия. Они смогли локализовать распространение огня, предотвратив дальнейшие последствия. Preliminary reports suggest that four first responders were injured. Initial police statement claimed no casualties.

Пожар существенно повлиял на работу бизнесов в центре города, так как несколько заведений в коммерческом комплексе были затронуты. Дым от большого пожара был виден на мили вокруг, вызывая беспокойство среди жителей и гостей города.

