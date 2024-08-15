Сильный габбэк заставляет зелень дрожать

Как никогда прежде, Роберт Габек выразил свои взгляды на возможную кандидатуру "Зеленых" на пост канцлера. Он не исключает такой возможности, но сначала хочет прояснить "пути" с партией и находится в неожиданно сильной позиции.

После сенсационной отставки Аннелены Баerbock Роберт Габек впервые заговорил о возможности стать канцлером от "Зеленых". "Я хочу взять на себя ответственность, взять на себя ответственность за Германию", - говорит Габек в подкасте журнала "Политико". И далее: "За мою партию, за проект, за демократию, за твердую убежденность, да, знание о том, что только формирование будущего делает страну будущим - от климатической технологии до того, как мы общаемся и говорим друг с другом". На языке Габека это значит: "Да, я хочу". Однако Габек также ставит четкие условия для своей партии в дальнейшем разговоре.

Все публичные заявления о возможной кандидатуре являются деликатными для Габека. Партия находится на 11 процентах в опросе RTL/ntv Trendbarometer и едва лучше в других опросах. В то же время "Зеленые" сталкиваются с решительным отказом от многих избирателей. Разговоры о "зеленом" канцлере кажутся нереалистичными. Названия вроде кандидата в канцлеры в настоящее время "неактуальны" и "наименее важный вопрос", говорит Габек. "Я хочу, чтобы мы построили доверие друг к другу, сделали предложение стране и вернулись к тому, где мы были в 2020, 2021 годах, прежде чем говорить о титулах и стратегии". Габек хочет стать более фундаментальным со своей партией, прежде чем перейти к конкретным вещам.

Неприятный сюрприз

Когда Аннелена Баerbock объявила о своем отказе от повторной кандидатуры на саммите НАТО в Вашингтоне, это было сначала пощечиной для руководства партии. Время и место не были согласованы, и не был согласован способ. Вместо того чтобы быть "связанной кандидаткой в канцлеры", министр иностранных дел хотела полностью посвятить себя своей текущей задаче на фоне международных кризисов, как она сказала в интервью CNN. В отличие от канцлера Олафа Шольца и министра экономики Габека, роль Баerbock якобы слишком важна для параллельной кампании в Бундестаге? Ее попытка самоопределения в борьбе с Габеком за первую роль вызвала вопросы и пришла не вовремя для остального руководства "Зеленых", которое не хотело говорить о кандидатке в канцлеры.

Но одиночный ход Баerbock вместо совместного объявления позже мог бы оказаться удачей для Габека: он теперь единственный более или менее многообещающий кандидат от "Зеленых". Особенно на левом крыле партии реалист Габек имеет не только сторонников. Теперь вся партия должна сплотиться вокруг него. Им придется ухаживать за ним, а не наоборот. Это подходит 54-летнему жителю Фленсбурга, который также часто противостоял "Зеленым" и некоторым левым позициям. Теперь он спрашивает партию: можем ли мы согласиться на общий путь?

Все должны прояснить, даже сейчас, моя партия, чего мы действительно хотим, - формулирует Габек на "Политико". Он упоминает партию в туннеле зрения ее столь трудной роли в управлении. "Мы должны хотеть выйти из этого, мы должны тогда поднять головы, увидеть горизонт снова и сказать: 'Вот куда мы хотим пойти' и сказать: 'Вот наше предложение' и тогда пойти и посмотреть, сколько придет с нами". Партия "еще придется поговорить об этом", - говорит Габек. "И когда мы точно знаем, как мы это сделаем, мы объявим об этом".

"Чуть-чуть" относится к тесному временному горизонту. "Зеленые" будут обсуждать и принимать свою федеральную избирательную программу только весной. Подготовка к программе вошла в горячую фазу осенью, как говорят из партии. Однако регулярная федеральная конференция делегатов в Висбадене уже состоится в середине ноября. Эта федеральная партийная конференция могла бы стать коронацией Габека. Ее хореография требует тщательного планирования. Габек и его товарищи уже исследуют сейчас, поддержат ли все "Зеленые" курс этого кандидата.

Габек ужасает отдельные заявления и решения, которые подтверждают нарратив о партии-надсмотрщике - будь то на самом деле или только кажущийся. В будущем он хочет избежать словесных ляпов, а также застревать в символической политике, такой как запрет на машины на берлинской Фридрихштрассе или отмена кнопки хлеба в Бремене. В обоих городах "Зеленые" были жестоко наказаны за это. Партия должна снова слушать людей и показать готовность к самоисправлению, говорит Габек в подкасте.

Габек, запасной игрок

"Тебя заменяют, и счет 4:0 против тебя", - он использует футбольный метафору для описания своей возможной миссии по спасению в качестве кандидата в канцлеры. "Если вы скажете 'Теперь я переверну игру!', тогда все должны знать свои забегания, и это очень важно". Интересно, что Габек хочет прояснить "забегания" других в партии заранее. Он не несет ответственности за текущий дефицит "Зеленых", потому что он был на скамейке запасных до сих пор. Но фанат гандбола Габек, возможно, только что ошибся с метафорой. Это не было бы первым разом с ним.

Программно Хабек видит свою партию прочно в центре, открытой для союзов во всех направлениях, никогда не экстремальной или исключительной. "Популизм ненавидит меру и разум и центр", - говорит Хабек об атаках слева и справа. И именно поэтому Зеленые должны придерживаться этого курса. Его идеи о пути своей партии совпадают с его видением страны: собирать разных акторов вокруг цели, чтобы вести республику в будущее с новыми большинствами. "Вот мое представление о Германии и о обществе", - дает Хабек представление о своей возможной программе канцлера.

Другое представление: он хочет заниматься политикой с большей "радостью", где можно "посмеяться". Спор о законе о отоплении был "очень трудным вопросом", говорит Хабек. "Это стоило мне много доверия и в этом нет ничего хорошего". Министр экономики явно жаждет большей легкости в политической среде, которая постоянно имеет дело с личными нападками и часто ведет жесткую игру.

Роберт Хабек не чужд боксерских перчаток. Когда он сравнивает ситуацию Зеленых с футбольным матчем, он говорит: "Не так, как сейчас, и это отличие от 2021 года, когда бывало, что говоришь: 'О, поле готово, пожалуйста, дайте мне пробить пенальти. Я просто должен попасть в него'". На последних федеральных выборах Зеленые, по крайней мере, были в очереди на "очень хорошее второе место", говорит он. Известно, что Хабек хотел пробить пенальти в то время, но ему пришлось уступить место более популярной Баербок. Кажется, Хабек также хотел напомнить, кто в итоге промахнулся.

В разгар обсуждений о своем потенциальном кандидате Роберт Хабек заявляет: "Я не буду навязывать ничего своей партии. Мы все должны разобраться, чего мы хотим как партия", подчеркивая важность консенсуса внутри Зеленых. При ограниченном времени для принятия своей программы на федеральных выборах Хабек подчеркивает необходимость тщательного планирования, заявляя: "Нам еще нужно немного поговорить об этом, и когда мы точно знаем, как мы это сделаем, мы объявим".

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