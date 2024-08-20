Сильное торнадо привело к затоплению роскошной яхты возле побережья Сицилии.

Семнадцать человек были извлечены из обломков в понедельник, как сообщила береговая охрана Италии. Позже из обломков судна было извлечено тело.

Среди пропавших без вести - двое американцев и четверо британских граждан, в том числе британский бизнес-магнат Майк Линч, Джонathan Блумер, председатель Morgan Stanley International, и известный адвокат Крис Морвилло.

Вот что нам известно.

Что произошло?

Внезапный смерч - своего рода торнадо - обрушился на средиземноморский остров ранним понедельником, предположительно вызвав опрокидывание яхты в результате сильных дождей и гроз.

Британская яхта, названная "Байесиан", была пришвартована примерно в полумиле от порта Порчелло на северном побережье Сицилии. Судно затонуло, когда его мачта сломалась пополам во время шторма, как сообщил в среду глава сицилийской гражданской защиты Саверино Кокина телеканалу CNN.

Свидетели рассказывали о яростных ветрах и ураганных порывах, которые оставили кучу обломков возле пристани.

Больше дюжины выживших были замечены, цепляясь за спасательные плоты в районе, по словам капитана соседней лодки, который держался подальше, чтобы не столкнуться с "Байесианом".

"Мы испытали мощный ураганный порыв, который заставил нас включить двигатель, чтобы держать корабль под углом", - объяснил Карстен Боулер репортерам в Палермо в понедельник. "После шторма мы обнаружили, что корабль позади нас пропал".

Боулер и его команда спасли четверых пострадавших, как он сказал, прежде чем позвонить в береговую охрану Италии, которая позже спасла остальных выживших.

Одного ребенка - выжившего - эвакуировали вертолетом в детскую больницу в Палермо. Всего восемь человек были госпитализированы, как подтвердила мэрия.

Одна из выживших, Шарлотта, 35 лет, рассказала, как она цеплялась за свою 1-летнюю дочь Софию, как сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

"В течение нескольких секунд я потеряла ребенка в море, а затем схватила ее снова среди ярости волн. Я держала ее близко к себе, когда море кипело", - сказала она журналистам. "Многие кричали".

Мать и дочь позже были воссоединены с отцом, Джеймсом, как сообщил доктор местной детской больницы в Палермо.

"Выжившие устали и постоянно спрашивают о пропавших без вести. Они разговаривают и плачут, потому что поняли, что надежды найти своих товарищей живыми мало", - сказал доктор Доменико Чиполла в понедельник.

Итальянская пожарная служба направила вертолеты для оказания помощи в поисках, как сообщили официальные лица в понедельник. Погружение в затонувшее судно было запланировано на вторник после неудачной попытки в понедельник.

Глубина обломков требует, чтобы ныряльщики работали там в течение ограниченного времени, сказал Марко Тилотта, инспектор погружения пожарной службы Палермо. Итальянская пожарная служба сообщила в понедельник, что их ныряльщики достигли обломков судна на глубине 49 метров (160 футов) под водой.

Отдел расследования морских аварий Великобритании (MAIB) также направит команду из четырех следователей в Палермо для предварительного осмотра места происшествия, сказал источник, знакомый с операциями, телеканалу CNN на условиях анонимности.

Кто был на борту?

На борту "Байесиана", который плавал под британским флагом и в основном перевозил британских пассажиров и экипаж, а также двоих англо-французов, одного ирландца и одного шриланкийца, находилось 22 человека, как сообщил представитель береговой охраны Италии телеканалу CNN.

На борту находились высокопрофильные личности, в том числе Линч, 59-летний британский инвестор в области технологий, который столкнулся с обвинением в мошенничестве ранее в этом году в США - которое восходит к катастрофической сделке по продаже его компании технологическому гиганту Hewlett-Packard (HP) в 2011 году.

Его 18-летняя дочь также числилась среди пропавших без вести. Супруга Линча, Анжела Бакарес, пережила инцидент.

Блумер, финансовый гений, и Морвилло, известный адвокат, и их жены также числятся среди пропавших без вести, как сообщил Саверино Кокина, глава сицилийской гражданской защиты.

Морвилло, американский партнер Clifford Chance, сыграл роль в отмене дела о мошенничестве против Линча в июне.

Более подробная информация о судне

Судак, построенный в 2008 году, был изготовлен итальянской компанией Perini Navi, как сообщает Reuters. Как сообщает Associated Press, судно стоило $215,000 (€195,000) в неделю в аренду.

Название судна происходит от статистической теории, на которой Линч построил свою фортуну, как сообщает Reuters.

Мачта судна была высотой 72,27 метра (237 футов) над линией ватерлинии, всего на 3,93 метра (13 футов) ниже самой высокой мачты в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса. Мачта судна была самой высокой алюминиевой мачтой в мире, согласно веб-сайту Perini Navi.

Опасные погодные условия

Сильные штормы на Сицилии привели к сильным дождям в воскресенье вечером. Первоначальные сообщения свидетельствуют о том, что небольшой смерч, который появился в районе в понедельник утром, мог быть причиной затопления яхты.

Смерчи - среди различных видов торнадо - представляют собой вращающиеся столбы воздуха, которые образуются над водой или переходят с суши на воду. Они часто сопровождаются сильными ветрами, большими волнами, градом и опасными молниями. Хотя они наиболее распространены над тропическими океанами, они могут развиваться почти везде.

Воздушные вихри, черпающие энергию из тропических температур, и Средиземноморье переживают жаркую волну, достигнув беспрецедентной ежедневной средней температуры 28,9 градусов Цельсия (84 градуса Фаренгейта) по предварительным данным Института морской науки в Испании.

Жилые термометры на Сицилии показали даже более высокие показания, достигая почти 30 градусов Цельсия (86 градусов Фаренгейта), примерно на 3 градуса выше нормы, как подтвердил итальянский метеоролог Лука Меркалли в беседе с CNN.

Меркалли сказал: "Нагретые океаны несут больше энергии и влаги в окружающую среду, служа значительными источниками топлива для штормов".

Лаура Паддисон и Эва Бреннан, корреспонденты CNN, предоставили дополнительную информацию для этого отчета.

Яхта "Байезиан", зарегистрированная в Великобритании, была пришвартована на Сицилии, Италия, и среди ее пассажиров и экипажа были люди из разных частей Европы. Трагедия произошла во время сильного шторма, обрушившегося на Средиземноморье, в результате чего яхта затонула, и пропали без вести, в том числе высокопрофильные лица, такие как Майк Линч и Джонатан Блумер, которые имеют значительные связи tanto с Европой, как и с миром.

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