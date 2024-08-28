- Сильная жара в Кувейте: жизнь исчезает за порог

Когда Али Хабиб больше не может выдерживать температуру, колеблющуюся вокруг 50 градусов Цельсия, он встает из своего кресла под навесом от солнца на раскаленном углу улицы, садится в свою машину и включает кондиционер на мгновение. Хабиб, который торгует семечками подсолнухах для водителей здесь более 12 часов в день, знаком с суровостью такого лета в сильную жару. Кувейт излучает жар, как печь. Дыхание затруднено, кожа и волосы нагреваются за минуты. Те, у кого есть свободное время, остаются дома днем, если не нужно.

Кувейт, расположенный между Саудовской Аравией и Ираком, предвещает опыт жизни под изменением климата. В регионах, чья пригодность для обитания становится невыносимой из-за экстремальной жары, повседневная жизнь в основном происходит внутри четырех стен. Согласно "Кувейт Таймс", цитируя данные экологической организации, температура может повыситься до 2,5 градусов Цельсия в ближайшие 50-75 лет, что может сделать большие части страны непригодными для существования человека. Согласно исследованию Гарварда, из-за изменения климата может погибнуть 13 человек из 100.

"Кажется, что нет внешнего мира"

Многие состоятельные местные жители редко выходят за пределы своих кондиционированных домов и офисов летом, предпочитая вместо этого ездить на кондиционированных машинах в кондиционированные магазины, рестораны или кафе. "Кажется, что нет внешнего мира", - заметила Шарфа аль-Шаалан, архитектор из Кувейта, для "Гардиан".

В Митрибах, за пределами Кувейт-Сити, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала третью по величине температуру в мире - 53,9 градуса в 2016 году. Только Долина Смерти, Калифорния (56,7 градуса - 1913) и Кебили, Тунис (55,0 градуса - 1931) были горячее. ВМО поддерживает эти цифры до тех пор, пока не появятся твердые доказательства обратного. Кувейт превысил отметку в 50 градусов в этом году в мае, что является самым ранним таким случаем за десятилетия.

"Я прихожу сюда каждый день примерно в шесть или семь", - говорит 50-летний мужчина, занимающийся спортом в климатически контролируемом торговом и развлекательном комплексе "The Avenues". Холодный воздух выдувается через вентиляционные отверстия, и нос течет. Под стеклянной крышей летают птицы. "Кажется, что ты бегаешь на улице", - воскликнул воодушевленный новозеландец. Некоторые торговые центры даже предлагают внутренние дорожки для ходьбы и бега на верхних этажах.

Гниющие рыбы и умирающие пальмы

На улице, где солнце продолжает безжалостно атаковать, тепловой стресс животных и растений очевиден. Местный журналист отметил, что в летние месяцы часто случаются тепловые удары у бездомных кошек, которых часто привозят в ветеринарные клиники. Птицы часто умирают от теплового удара на крышах, потому что не могут найти тень или воду. Множество мертвых рыб выбросилось на берег, предположительно из-за недостатка кислорода в горячей воде залива.

На побережье Кувейта голуби собираются в тени пальмы. Деревья вдоль тротуара увядают от жары, даже те, которые устойчивы к ней, кажутся высохшими на обочине дороги, их листва увяла.

Доктор: Температуры выше 40 градусов в течение длительного времени могут быть смертельными

При крайней влажности, такой как вдоль побережья Кувейта, тело больше не может охлаждаться через пот, говорит доктор Андреа Накойнц из Немецкого альянса по изменению климата и здоровью. Пот перестает испаряться с кожи, что обычно служит охлаждающим механизмом. "В таких случаях температуры выше 40 градусов в течение длительного времени могут быть смертельными".

Кондиционированные здания, потребляющие большие количества энергии, тоже не идеальное решение. Сухой воздух из кондиционеров может раздражать дыхательную систему, делая ее более восприимчивой к инфекциям, согласно Накойнц. Длительное пребывание в кондиционированных средах может вызвать обморочное состояние у людей с предшествующими заболеваниями, добавляет она.

Проблема Кувейта связана с нефтью, которая была обнаружена в 1938 году. Доходы от экспорта нефти - Кувейт обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире - стимулировали рост, небоскребы и супершоссе. Одновременно государство и его граждане развили зависимость от этого ресурса, от которого мир должен отказаться, если он хочет сдержать последствия изменения климата, такие как сильная жара. К 2030 году Кувейт планирует получать 15 процентов своей энергии из возобновляемых источников, но в 2019 году этот показатель составлял всего 0,2 процента, согласно Международному энергетическому агентству (МЭА). Кувейт имеет один из самых высоких показателей потребления электроэнергии в мире, и он продолжает расти.

"Нефть делает нас мобильными" и "питает наш мир", - написано на табличке в музее возле крупнейшего нефтяного поля, Бурган. "Наша нефть" - это "наш народ", "наш мир" и "наше будущее". Нефть символизирует прогресс; это вопрос национальной гордости, а не вредное для окружающей среды вещество, как воспринимают его экологические активисты в Европе. В магазине музея Кувейта есть смешной маскот-бочка с нефтью в детских размерах с каской и синими рабочими комбинезонами.

Кувейт имеет самую дешевую бензин в Персидском заливе, согласно владельцу туристической компании. Из-за правительственных субсидий литр премиум-бензина стоит около 60 евроцентов на АЗС, меньше, чем литр колы. Когда он останавливается и выходит на 15-20 минут, мужчина оставляет свой двигатель включенным, чтобы охладить свою машину. Его расход топлива составляет от 14 до 20 литров на 100 километров.

Ходящие пешком на перекрестках прячутся под зонтами и шарфами, еле прикрывающими лица, защищаясь от палящего солнца и смога. Большинство пляжей остаются безлюдными, лишь немногие стойкие натуры наслаждаются обжигающим полуденным солнцем или погружают ноги в освежающие волны.

Сила глобального потепления первым делом затрагивает маргинализированные слои общества. На стройках вблизи Чайтана индийские или шри-ланкийские рабочие смешивают цемент и укладывают трубы. Работа на открытом воздухе запрещена с 11 до 16 часов летом из-за жары. Примерно две трети населения Кувейта - иностранные рабочие-мигранты - находятся в высокой степени риска заболеваний, связанных с жарой, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

На оживленном рыбном рынке, выгружая улов дня, египтяне трудятся при температуре 48 градусов Цельсия. "Что я могу сделать?" - спрашивает Хамид Мохаммед Исса, ветеран 42 лет в Кувейте. Пот катится по его лбу, как водопад. "Я должен обеспечивать себя".

Несмотря на невыносимую жару, Али Хабиб каждый день проверяет прогноз погоды, чтобы спланировать продажу подсолнечных семечек в самое жаркое время. Жесткая летняя погода в Кувейте часто приводит к предупреждениям о погоде, призывающим людей оставаться дома и избегать прямого солнца.

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