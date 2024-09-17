Сильная засуха приводит к массовому уничтожению слонов в Зимбабве и Намибии

В Зимбабве и Намибии планируется уничтожить сотни диких животных, в том числе слонов, из-за сильной нехватки продовольствия, которая влияет на местные общины. Представитель Национального парка Зимбабве Тинаше Фараво объявил, что общины в пострадавших от засухи южноафриканских районах будут иметь право на охоту и употребление мяса слонов. В Зимбабве будет разрешено убить 200 слонов.

Всего несколько недель назад Намибия объявила план по уничтожению более 700 диких животных, в том числе 83 слонов.

По словам Фараво, охота начнется сразу после получения необходимых разрешений. Эта практика будет применяться только в тех районах, где популяция животных превышает возможности. Слоны будут специально целенаправленно убиваться в национальных парках, таких как Хванге, где они агрессивно конкурируют с людьми за воду и продовольственные ресурсы.

В настоящее время в парке Хванге проживает более 45 000 слонов, но он может комфортно вместить только 15 000 из них, сказал Фараво. В целом, Зимбабве имеет вдвое больше возможностей для размещения слонов в своих национальных парках. На прошлой неделе министр окружающей среды Ситембисо Ньони санкционировал убийство слонов, учитывая избыток слонов в Зимбабве и ограниченные возможности для их размещения.

Кроме 83 слонов в Намибии, также запланировано к уничтожению другие животные, такие как 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 300 зебр и 100 эландовых антилоп. "Это действие оправдано и соответствует нашей конституционной обязанности по использованию природных ресурсов для блага наших граждан", - заявил Ромео Муюнда, спикер Министерства окружающей среды Намибии.

Хотя Ботсвана, расположенная между Зимбабве и Намибией, является домом для самой большой популяции слонов в мире, насчитывающей 130 000, она пока не выразила намерения убивать слонов для поддержки своего народа.

Решение министра окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ньони санкционирует убийство избыточных слонов из-за ограниченных возможностей национальных парков для их размещения. Как заявил Ромео Муюнда, спикер Министерства окружающей среды Намибии, это действие оправдано, так как оно приносит пользу гражданам Намибии, соответствуя их конституционной обязанности по использованию природных ресурсов.

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