- Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

Сегодня в Баден-Вюртемберге ожидается много солнца и жарких летних вибраций. По прогнозу немецкой метеослужбы (DWD), температура в горах достигнет 27°C, а в Крайхгау — жарких 35°C. В Шварцвальде и Швабском Альбе возможны дневные ливни, грозы и сильный ветер с обильными осадками. DWD объявил предупреждение о жаркой погоде для северо-запада и региона Констанц.

Воскресенье будет таким же солнечным, с возможностью дневных ливней и гроз в горах. Температура может подняться до 27°C там и до 34°C в других местах. То же самое ожидается и на субботу, когда возможны разрозненные ливни в горах днем, а максимальная температура все еще будет составлять 34°C.

В Шварцвальде и Швабском Альбе, несмотря на солнце, в горных районах ожидаются дневные ливни, грозы и сильный ветер с обильными осадками. Несмотря на предупреждение о жаркой погоде в северо-западе и регионе Констанц, в горных районах может наблюдаться небольшое понижение температуры в пятницу, достигнув пика в 27°C.

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