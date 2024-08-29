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Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
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Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели. Метеорологическая служба Германии объявляет жароidoresmist anaeritatw zona cuskapsk/P tcpвiki.

- Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

Сегодня в Баден-Вюртемберге ожидается много солнца и жарких летних вибраций. По прогнозу немецкой метеослужбы (DWD), температура в горах достигнет 27°C, а в Крайхгау — жарких 35°C. В Шварцвальде и Швабском Альбе возможны дневные ливни, грозы и сильный ветер с обильными осадками. DWD объявил предупреждение о жаркой погоде для северо-запада и региона Констанц.

Воскресенье будет таким же солнечным, с возможностью дневных ливней и гроз в горах. Температура может подняться до 27°C там и до 34°C в других местах. То же самое ожидается и на субботу, когда возможны разрозненные ливни в горах днем, а максимальная температура все еще будет составлять 34°C.

В Шварцвальде и Швабском Альбе, несмотря на солнце, в горных районах ожидаются дневные ливни, грозы и сильный ветер с обильными осадками. Несмотря на предупреждение о жаркой погоде в северо-западе и регионе Констанц, в горных районах может наблюдаться небольшое понижение температуры в пятницу, достигнув пика в 27°C.

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