- Сильная концентрация на начале учебы дочери Вайолет в колледже

Поговаривают о Бене Аффлеке (52) и его якобы разрыве с женой Дженнифер Лопес (55), которые продолжают ходить. На данный момент Аффлек якобы полностью посвящает себя дочери Виолет (18), родившейся от его первого брака с Дженнифер Гарнер (52). Виолет готовится начать обучение в престижном Йельском университете. По словам источника из журнала "People", Аффлек "полностью погружен в подготовку Виолет к переходу". Они добавляют, что "это значимое событие для всей семьи, и они были очень радостны в последние недели".

Семья Гарнер-Аффлек исследует университетский городок

В прошедшие выходные семья Гарнер-Аффлек осматривала окрестности. Бена Аффлека, Дженнифер Гарнер и Виолет видели вместе в Нью-Хейвене, Коннектикут, где находится Йельский университет. Также присутствовал Фин (15), другой ребенок от Гарнер и Аффлека. Их сын Самуэль (12) отсутствовал на этой поездке.

Во время их визита на Восточное побережье Бен Аффлек казался более расслабленным, чем обычно. Фотографии, опубликованные британской "Daily Mail", показывают обычно строгого режиссера выглядящим спокойным и улыбающимся.

Визит на день рождения Дженнифер Лопес

Недавно Бен Аффлек отметил свой 52-й день рождения на скромном собрании в Калифорнии. Дженнифер Гарнер и их дети посетили его в арендованном доме.

Также поговаривают, что Дженнифер Лопес навестила своего бывшего мужа. Однако ее визит был кратким, и позже в ту же ночь она отправилась на концерт Бруно Марса (38) со своими друзьями.

Дети Бена Аффлека, в том числе Фин и Виолет, радовались на его дне рождения с Дженнифер Гарнер. Несмотря на продолжающиеся слухи о его разрыве с Дженнифер Лопес, Бена Аффлека видели более счастливым, чем обычно, во время их семейной поездки в Коннектикут, где Виолет скоро начнет обучение в Йельском университете.

Несмотря на то, что они находились в одной и той же штате на день рождения Бена, Дженнифер Лопес только ненадолго навестила своего бывшего мужа, прежде чем продолжить свою ночь с друзьями, посетив концерт Бруно Марса.

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