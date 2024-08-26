Сигналы о возможном российском диверсии, предшествовавшем инциденту в Гейленкирхене

Воздушная база НАТО в Гейлькенкирхене, близ Ахена, временно применила свой второй по высоте уровень тревоги в прошлую пятницу, что было спровоцировано разведданными о возможной российской диверсионной операции. Источники в немецких кругах безопасности сослались на разведданные, указывающие на подготовительные действия для вероятной российской диверсии против базы НАТО с использованием дрона.

Ранее база работала на этом повышенном уровне безопасности в течение примерно 24 часов из-за потенциальной угрозы. После того, как не было обнаружено никаких неблагоприятных инцидентов, меры безопасности были снижены до уровня "Браво+" в пятницу днем. Это было сделано для снижения потенциальной опасности для персонала, как пояснил представитель базы.

В результате предупреждения о разведданных всем несущественным персоналу было приказано покинуть территорию. Тем не менее, регулярные полеты продолжались без помех. Второй по высоте уровень безопасности, "Чарли", в терминологии НАТО, означает, что инцидент уже произошел или есть признаки предстоящей террористической акции против альянса.

Повышенная тревога из-за террористических опасений

Гейлькенкирхен является домом для специализированных самолетов, в основном используемых для контроля воздушного пространства в восточной зоне НАТО. Благодаря своим грибовидным радарам эти самолеты могут обнаруживать и различать другие самолеты на расстоянии более 400 километров. Представитель базы подтвердил, что на НАТО-базе работают около 1600 человек.

В июле сообщалось о повышении уровней тревоги в ответ на террористические угрозы на военных объектах США в Германии и других европейских странах. По данным CNN со ссылкой на два неназванных правительственных источника, Пентагон повысил второй по высоте уровень безопасности, "Чарли", на этих объектах. Подробности предполагаемой угрозы не были раскрыты.

В прошлую неделю ни штаб-квартира НАТО в Брюсселе, ни база не прокомментировали возможную угрозу, с которой они могли столкнуться. Представитель базы опроверг слухи о пролетах дронов, назвав их "абсурдными". "Ни один дрон не приближался к нашей территории", - заявил он.

Подозрительные диверсионные инциденты на других немецких базах

В последнее время проводились расследования подозрительных диверсионных инцидентов на различных немецких военных базах. После тщательных проверок были выданы разрешения на продолжение работы. Полиция и государственная безопасность расследовали ситуацию с безопасностью на водоочистных сооружениях авиационной базы Кёльн-Ван, так как было подозрение, что питьевая вода могла быть загрязнена.

Кроме того, в Гейлькенкирхене были зафиксированы неподтвержденные наблюдения. По словам источников в сообществе безопасности, человека, находившегося вблизи аэропорта, временно задержали для допроса, но выдвинутые против него обвинения так и не были доказаны.

Европейский союз, будучи близким партнером НАТО, выразил озабоченность по поводу эскалации ситуации с безопасностью на базе ВВС НАТО в Гейлькенкирхене. Из-за неоднократных случаев повышения уровней тревоги Европейский союз призвал НАТО усилить общие меры безопасности на своих базах в Европе.

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