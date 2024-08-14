- Сигнализация саботажа в немецкой армии: аномальный уровень воды

Полиция и Служба государственной защиты расследуют инцидент с безопасностью на водозаборе аэродрома ВВС Кёльн-Вahn из-за подозрений в саботаже, направленном против вооруженных сил Германии. "Аномальные показатели воды" и затем дыра в заборе были обнаружены, заявил представитель вооруженных сил Германии в Кёльне перед базой.

Военная зона была затем закрыта на несколько часов. На месте присутствовали полиция, военная полиция ("Полевые стражи") и Военная служба безопасности (МАД). Сообщения о случаях заболевания среди солдат не были подтверждены вооруженными силами Германии после проверки.

Базу нельзя было войти или покинуть в течение нескольких часов, но затем она была открыта. На базе размещены несколько подразделений. Там также базируется Транспортное крыло вооруженных сил Германии, ответственное за перевозку федерального президента, канцлера, членов кабинета и высокопоставленных правительственных чиновников.

Эксперты уже давно предупреждали о действиях против военных и инфраструктуры.

После нападения России на Украину ситуация с безопасностью в Европе была переоценена в целом. Эксперты по безопасности неоднократно предупреждали, что военная инфраструктура также может стать целью шпионажа или попыток саботажа.

Вооруженные силы Германии говорили об "инциденте", о котором операционная служба узнала через аномальные показатели воды. Затем была обнаружена дыра в заборе, ведущая к водозабору базы. Расследование причин изменения показателей воды продолжается и может занять некоторое время, как говорят эксперты.

Существует подозрение на саботаж

Представитель Министерства обороны в Берлине сказал, что база была закрыта для расследований "потому что есть подозрение на попытку проникновения или завершенное незаконное проникновение". Он сказал: "Также существует подозрение на саботаж". Лейтенант-полковник Ульрих Фонроберт, который выступает от имени вооруженных сил Германии в Северном Рейне-Вестфалии, сказал: "Вчера вечером на базе за нашими спинами произошел инцидент. Этот инцидент привел к закрытию базы с тех пор". Вооруженные силы Германии воспринимают этот инцидент очень серьезно.

В напряженной обстановке также были замечены подозрительные наблюдения на краю НАТОвской авиационной базы Гейльнкирхен - оттуда начинаются и приземляются разведывательные полеты. Сообщения о блокировке военной авиационной базы были опровергнуты. Однако, по информации из кругов безопасности, человека, находившегося вблизи аэропорта, задержали для допроса в какой-то момент. Однако подозрение не подтвердилось. Тем не менее, одна из служб безопасности приказала проверить питьевую воду там. Однако никаких аномалий не было обнаружено.

Политик в области безопасности предупреждает о гибридной войне России

Председатель Комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Нотц (Зеленые) предупредил в свете подозрений на саботаж на авиационной базе вооруженных сил Германии в Кёльн-Вahn о гибридной войне России против западных демократий. "Если подозрения подтвердятся, реальные опасности гибридной войны, которую ведет Россия Путина против западных демократий, вновь станут очевидны для нашего общества", - сказал он редакционной сети Германии (RND).

"Есть почти ежедневные кибератаки, широко распространенные кампании дезинформации, продвигающие антидемократические партии и individuals в Германии, Европе и США, цель которых - разделить наше общество, но есть также шпионаж и саботаж", - предупредил он. Фон Нотц потребовал: "Расследования на авиационной базе вооруженных сил в Кёльн-Вahn должны быть продолжены решительно. Защита солдат на и внутри военных объектов вооруженных сил является важной основой для ключевых задач нашей армии по обеспечению безопасности нашей страны и ее народа".

Европейский союз выразил озабоченность инцидентом с безопасностью на авиационной базе вооруженных сил Германии в Кёльн-Вahn, опасаясь потенциальных последствий для военной инфраструктуры в Европе. После инцидента официальные лица ЕС вновь подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны для защиты от попыток шпионажа и саботажа.

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