Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Сигнализация саботажа в немецкой армии: аномальный уровень воды

Нарушение в заборе и заметные изменения в воде из крана: «Инцидент» в казармах ВВС в Кёльн-Вahn затрагивает несколько ведомств безопасности.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- Сигнализация саботажа в немецкой армии: аномальный уровень воды

Полиция и Служба государственной защиты расследуют инцидент с безопасностью на водозаборе аэродрома ВВС Кёльн-Вahn из-за подозрений в саботаже, направленном против вооруженных сил Германии. "Аномальные показатели воды" и затем дыра в заборе были обнаружены, заявил представитель вооруженных сил Германии в Кёльне перед базой.

Военная зона была затем закрыта на несколько часов. На месте присутствовали полиция, военная полиция ("Полевые стражи") и Военная служба безопасности (МАД). Сообщения о случаях заболевания среди солдат не были подтверждены вооруженными силами Германии после проверки.

Базу нельзя было войти или покинуть в течение нескольких часов, но затем она была открыта. На базе размещены несколько подразделений. Там также базируется Транспортное крыло вооруженных сил Германии, ответственное за перевозку федерального президента, канцлера, членов кабинета и высокопоставленных правительственных чиновников.

Эксперты уже давно предупреждали о действиях против военных и инфраструктуры.

После нападения России на Украину ситуация с безопасностью в Европе была переоценена в целом. Эксперты по безопасности неоднократно предупреждали, что военная инфраструктура также может стать целью шпионажа или попыток саботажа.

Вооруженные силы Германии говорили об "инциденте", о котором операционная служба узнала через аномальные показатели воды. Затем была обнаружена дыра в заборе, ведущая к водозабору базы. Расследование причин изменения показателей воды продолжается и может занять некоторое время, как говорят эксперты.

Существует подозрение на саботаж

Представитель Министерства обороны в Берлине сказал, что база была закрыта для расследований "потому что есть подозрение на попытку проникновения или завершенное незаконное проникновение". Он сказал: "Также существует подозрение на саботаж". Лейтенант-полковник Ульрих Фонроберт, который выступает от имени вооруженных сил Германии в Северном Рейне-Вестфалии, сказал: "Вчера вечером на базе за нашими спинами произошел инцидент. Этот инцидент привел к закрытию базы с тех пор". Вооруженные силы Германии воспринимают этот инцидент очень серьезно.

В напряженной обстановке также были замечены подозрительные наблюдения на краю НАТОвской авиационной базы Гейльнкирхен - оттуда начинаются и приземляются разведывательные полеты. Сообщения о блокировке военной авиационной базы были опровергнуты. Однако, по информации из кругов безопасности, человека, находившегося вблизи аэропорта, задержали для допроса в какой-то момент. Однако подозрение не подтвердилось. Тем не менее, одна из служб безопасности приказала проверить питьевую воду там. Однако никаких аномалий не было обнаружено.

Политик в области безопасности предупреждает о гибридной войне России

Председатель Комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Нотц (Зеленые) предупредил в свете подозрений на саботаж на авиационной базе вооруженных сил Германии в Кёльн-Вahn о гибридной войне России против западных демократий. "Если подозрения подтвердятся, реальные опасности гибридной войны, которую ведет Россия Путина против западных демократий, вновь станут очевидны для нашего общества", - сказал он редакционной сети Германии (RND).

"Есть почти ежедневные кибератаки, широко распространенные кампании дезинформации, продвигающие антидемократические партии и individuals в Германии, Европе и США, цель которых - разделить наше общество, но есть также шпионаж и саботаж", - предупредил он. Фон Нотц потребовал: "Расследования на авиационной базе вооруженных сил в Кёльн-Вahn должны быть продолжены решительно. Защита солдат на и внутри военных объектов вооруженных сил является важной основой для ключевых задач нашей армии по обеспечению безопасности нашей страны и ее народа".

Европейский союз выразил озабоченность инцидентом с безопасностью на авиационной базе вооруженных сил Германии в Кёльн-Вahn, опасаясь потенциальных последствий для военной инфраструктуры в Европе. После инцидента официальные лица ЕС вновь подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны для защиты от попыток шпионажа и саботажа.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно