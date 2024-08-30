- Сезонное снижение безработицы в Саксонии

В Саксонии в августе с регистрации по безработице снято около 1500 человек, что привело к снижению общего числа безработных примерно до 140 000. Это соответствует снижению ставки безработицы на 0,1 процентного пункта, которая теперь составляет 6,5%. Об этом сообщило региональное отделение Федерального агентства занятости в Цвиккау. Год назад ставка составляла 6,4%. Для расчетов использовались данные до 14 августа. Кроме того, в августе саксонские компании сообщили о меньшем количестве вакансий.

Глава регионального отделения BA Клаус-ПETER ХАНСЕН прокомментировал: "По мере окончания летних каникул больше людей нашли работу, и многие молодые люди начали школу или профессиональное обучение".

Кроме того, после каникул возобновились программы по повышению квалификации для работников. Также отмечается увеличение числа людей, которые отсутствуют на работе по болезни, и они не учитываются в числе безработных. "В сущности, типичные причины снижения безработицы в августе проявились – на месяц раньше из-за ранних каникул", – объяснил ХАНСЕН.

Много вакансий

В настоящее время через агентства занятости и совместные центры занятости доступно около 34 600 вакансий, что на 2,4% меньше, чем в июле. Большинство из них – это постоянные полные рабочие места, которые можно занять немедленно.

В августе саксонские компании объявили о примерно 5500 новых вакансиях, что на 10,9% меньше, чем в июле. В ближайшие недели ожидается, что многие безработные в штате найдут работу или обучение, как сказал ХАНСЕН. "Примерно 34 000 вакансий и 5700 неудовлетворенных мест для обучения дают, несмотря на трудности, которые испытывают компании, в целом благоприятные шансы", – сказал ХАНСЕН.

Самое высокое безработица в Цвиккау

В региональном рейтинге Саксонская Швейцария-Остерцгебирге и Эрцгебирге (оба 5,2%) и Цвиккау (5,3%) имеют самую низкую безработицу, как и в июле. Гёрлиц (8,8%) и Цвиккау (9%) по-прежнему находятся в числе самых высоких. Самое значительное снижение было зафиксировано в районах Мейсен и Лейпциг.

Региональное отделение Федерального агентства занятости сообщило, что в Саксонии в июне было занято более 1,64 миллиона человек, подлежащих социальному страхованию. По сравнению с маем уровень занятости снизился на 0,2%. По сравнению с рекордно низким уровнем в июне 2005 года сейчас на 302 000 человек больше занятых.

Снижение безработицы в Саксонии можно объяснить тем, что политики занятости и социального обеспечения были эффективными, и около 1500 человек нашли работу в августе, снизив общее число безработных примерно до 140 000. Кроме того, глава регионального отделения BA Клаус-ПETER ХАНСЕН подчеркнул, что возобновление программ по повышению квалификации после летних каникул и увеличение числа больничных листов также способствовали этому снижению.

Читайте также: