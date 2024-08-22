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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Северо-западные фермеры испытывают потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

В Шлезвиг-Гольштейне farmers борются со неудовлетворительным урожаем второй год подряд. Урожайность не дотягивает до ожиданий, а рыночные цены не покрывают потребности.

 and  Elizabeth Wells
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Плохое сотрудничество от погоды помешало успешному урожаю
Плохое сотрудничество от погоды помешало успешному урожаю

- Северо-западные фермеры испытывают потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Уборочная кампания в Шлезвиг-Гольштейне также оставляет желать лучшего и в этом году, продолжая серию неудачных сезонов с 2023 года. Многие фермеры недовольны урожаями и качеством, как отметили министр сельского хозяйства Вернер Шварц (ХДС), президент Палаты сельского хозяйства Уте Волквардсен и президент Ассоциации фермеров Клаус-Пeter Лютх, во время предварительной оценки урожая в Оттендорфе недалеко от Киля.

Предварительные данные Северного статистического бюро (не все урожаи еще поступили) показывают, что урожайность зимней пшеницы составит примерно 7,95 тонн с гектара, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, и на 9% ниже средней многолетней. Урожайность зимяной ячменя прогнозируется на уровне около 8,43 тонн, что немного выше средней многолетней.

Урожайность зимней рапса плачевна - 3,28 тонн, значительно ниже средней многолетней нормы 3,83 тонн. Летние зерновые, такие как летняя овсянка и летняя пшеница, ожидаются с более высокими урожаями в этом году, с оценкой в 284 500 тонн, что на 141% больше. Многие фермеры не смогли посадить зимние зерновые, как планировалось, из-за дождливой осени и переключились на летние зерновые.

Уборка кукурузы еще впереди. Кукурузные культуры развиваются по-разному в зависимости от места и времени посадки. Посаженная площадь примерно на том же уровне, что и в предыдущем году, около 159 400 гектаров. В отличие от ожиданий, трава показала хорошие результаты. Влажная погода стимулировала рост, позволив сделать достаточное количество покосов.

Низкие рыночные цены дают нагрузку на фермеров. Волквардсен упомянула текущие низкие рыночные цены, которые, в сочетании с более низкими урожаями, создают напряжение в операциях. Меньший урожай в Германии не приводит к более высоким ценам из-за глобального рынка. Например, в этом году США собрали рекордный урожай пшеницы. "В новом сезоне выращивания теперь важно правильно спланировать посев, управлять рисками урожая и цены", - сказала Волквардсен.

Ведение сельского хозяйства - это "наружная работа", подчеркнул министр сельского хозяйства Шварц. Несмотря на все достижения, сельское хозяйство особенно уязвимо для рисков изменения климата. "Мы видим в последние годы, что рекордные урожаи - редкость", - сказал министр. Правительство земли не оставит фермеров в процессе адаптации.

С Центром компетенции по климатоустойчивому сельскому хозяйству ищут практические решения. Фермер Штефан Загер, который принимал участие в оценке урожая на своей ферме, полагается на исследования и технологический прогресс для борьбы с изменением климата.

По словам министра, в будущем может потребоваться выращивать больше летних зерновых, которые дают меньше урожая. Однако кукуруза устойчива и хорошо растет как в сухих, так и во влажных условиях.

Лютх, президент Ассоциации фермеров, использовал оценку урожая, чтобы критиковать сельскохозяйственную политику. Сельскохозяйственный сектор Шлезвиг-Гольштейна должен быть усилен. Однако это невозможно, если Германия постоянно добавляет европейские регуляции. Политика защиты растений особенно ошибочна, что приводит к потерям урожая.

Однако фермеры уже значительно сократили использование средств защиты растений почти наполовину в течение десяти лет. Его просьба: сельскохозяйственная политика должна быть единообразной во всех странах ЕС. Не имеет смысла одновременно уменьшать поголовье свиней в Германии и увеличивать его в Испании и перевозить корма из Германии в Испанию.

К обсуждению также следует добавить: Министерство сельского хозяйства рассматривает возможность предложить новые политики, чтобы стимулировать выращивание более засухоустойчивых культур, таких как кукуруза, для смягчения воздействия изменения климата на урожаи. Кроме того, рассматривается предложение пересмотреть и устранить политику защиты растений, чтобы снизить потери урожая.

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