Северо-восточная Сирия освобождает 50 подозреваемых членов ИГИЛ в результате общего помилования.

В северо-восточном регионе Сирии, в основном управляемом курдами, официальные лица освободили пятьдесят человек в понедельник, которых маркировали как членов ИГ. Это было частью помилования, объявленного в июле, как сообщил Ребер Калло из местных органов безопасности, говоря с агентством новостей AFP. Калло не уточнил, из каких тюрем они были освобождены.

Примерно десять тысяч человек, в том числе множество иностранцев из разных стран, содержатся в тюрьмах, управляемых Сирийскими демократическими силами (СДС), вооруженной милицией, связанной с автономным региональным управлением. Ожидается, что около полутора тысяч подозреваемых членов ИГ получат помилование, но Калло уточнил, что только сирийские граждане, а не иностранцы, имеют на это право. Кроме того, помилование распространяется только на тех, у кого нет крови на руках.

ИГ добился существенного территориального контроля над Сирией в 2014 году. Однако только в 2019 году эта группировка пала под ударами международной военной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, и усиленной курдскими бойцами в Сирии.

На данный момент примерно 56 000 человек содержатся в тюрьмах автономного региона, разбросанных по 24 учреждениям, а также в лагерях аль-Хол и Рож. Среди них примерно 30 000 несовершеннолетних. Среди заключенных смесь членов ИГ и их родственников.

Освобожденные были переведены в реабилитационный центр, расположенный на северо-востоке Сирии. Из-за условий помилования были освобождены только сирийские члены ИГ из северо-восточного региона.

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