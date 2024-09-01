- Северные политические фракции стремятся повлиять на результаты выборов.

Для Данна Гюнтера, Министр-президента Шлезвиг-Гольштейна, единственная надежда на демократические победы на выборах в Саксонии и Тюрингии лежит на ХДС. "ХДС несомненно является самой сильной демократической силой tanto в Саксонии, как и в Тюрингии", - заявил он после первых размышлений о результатах выборов в земле.

Он также подчеркнул enormous задачу, стоящую перед Михаэлем Кречмером и Марио Вайгтом, как лидерами ХДС: "С учетом значительной поддержки АФД и БСВ формирование функциональных правительств в такой сложной обстановке является их главным испытанием". СДПГ и "Зеленые" показали слабые результаты tanto в Саксонии, как и в Тюрингии, в то время как FDP больше не является игроком.

Анке Эрманн, председатель "Зеленых" на севере, поддерживает коалицию за пределами АФД в эти трудные времена: "Сложные дни и недели предстоят Саксонии и Тюрингии", - предупредила она. Ночь выборов показывает, что популизм и правоэкстремизм становятся все более приемлемыми.

Пробуждение для демократических сил

Серпиль Мидятли, председатель фракции СДПГ в самой северной федеральной земле, интерпретирует существенную поддержку АФД в обоих штатах как шокирующий призыв к действию для всех демократических сил. "Ни мы, ни Союз не смогли добиться перемен в общественном мнении", - заявила Мидятли. "Бесполезно, если ХДС просто перекладывает вину на нас во время своих попыток демобилизовать избирателей в последние недели".

Разочаровывающий результат для FDP

Оливер Кумбартски, лидер FDP в Шлезвиг-Гольштейне, описал выступление своей партии на выборах в Саксонии и Тюрингии как "разочаровывающее, но неудивительное". "И в Тюрингии, и в Саксонии свободные демократы традиционно испытывают трудности", - сказал он. Резкий рост популистских и экстремистских партий, таких как БСВ и АФД, оставляет горький осадок.

"Просто говорить правду в Шлезвиг-Гольштейне, не предлагая реальных решений, бесполезно", - добавил Кумбартски. По его мнению, все демократические партии должны усердно работать над решениями проблем людей.

Несмотря на слабые результаты на выборах в Саксонии и Тюрингии, СДПГ остается значительной силой в немецкой политике. В сложной обстановке Серпиль Мидятли, председатель фракции СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне, видит существенную поддержку АФД как призыв к действию для всех демократических сил.

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