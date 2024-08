- Северные немецкие судостроители одновременно испытывают бум и трудности

Ситуация на ведущих северогерманских судостроительных предприятиях описывается как колеблющаяся между критической и умеренно положительной по мнению профсоюзных комитетов. По словам Стефана Тима из Агентства по структурному и кадровому развитию, которое провело 34-е исследование судостроения от имени IG Metall Coast, "Мы находимся в деликатном балансе между полной загрузкой, которая может продлиться до 2032/2035, и другими судостроительными заводами, которые завершили свои последние заказы и столкнулись с пустыми заказными списками". Это привело к оптимизму среди некоторых, таких как в морской отрасли, в то время как другие беспокоятся о своей занятости.

Численность постоянных работников на судостроительных заводах растет

Тим отметил, "На первый взгляд, ситуация выглядит обнадеживающей, так как мы зафиксировали рост числа постоянных работников на судостроительных заводах во второй год подряд". Падение во время пандемии коронавируса было смягчено, что привело к росту числа постоянных работников на 5,3% до 15 824 человек в этом году по сравнению с 2023 годом. Регионы Бремен, Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония показали значительный рост, с приростом от 7,2% до 7,5%. Гамбург показал рост на 5,9%, а Шлезвиг-Гольштейн - скромный рост на 1,1%.

Три влиятельных немецких судостроительных группы, ThyssenKrupp Marine Systems, Meyer и Lürssen, которые специализируются на военных кораблях, круизных лайнерах и яхтах, соответственно, приняли на работу новых сотрудников. Более 70% из 91 000 рабочих судостроительных заводов и их филиалов работают здесь. Однако FSG-Nobiskrug Holding, majority-owned by investor Lars Windhorst, lost over 100 jobs due to a lack of orders, according to IG Metall's representative for shipbuilding, Heiko Messerschmidt. "The workers are mowing lawns - and that isn't the role they envisioned for a shipbuilder."

Использование судостроительных заводов варьируется от нуля до 100%

Тим раскрыл, что средняя ставка использования судостроительных заводов по отрасли составляет 85,9%. Половина судостроительных заводов сообщила о полной загрузке, в то время как судостроительные заводы Windhorst сообщают о ставках использования 10% или меньше. Кроме того, около 33% судостроительных заводов ожидают увеличения занятости в течение следующих 12 месяцев, в то время как 22% ожидают сокращения рабочих мест.

IG Metall выразила обеспокоенность по поводу роста числа временных работников и контрактной работы, составляющих 13% от общей численности рабочих. Тим охарактеризовал эти трудовые отношения как "нестабильные и плохо регулируемые профсоюзами".

Дефицит навыков и исторически низкий показатель обучения вызывают беспокойство

IG Metall особенно обеспокоена дефицитом навыков, который в настоящее время мешает производству, и исторически низким показателем обучения всего 5,2%. Хотя число мест для обучения после кризиса коронавируса впервые увеличилось, многие компании испытывают трудности с заполнением вакансий, как указано в опросе.

"Судостроительная промышленность является критически важной для поставок энергии, торговли и безопасности в Германии", подчеркнул Даниэль Фридрих, руководитель округа IG Metall Coast. Приобретение 80-процентной доли в находящемся в затруднительном положении Meyer Werft федеральным правительством и землей Нижняя Саксония оправдано, по словам Фридриха. "Конечно, нам нужна политика, которая гарантирует, что производство останется в Германии и Европе, чтобы избежать дальнейшей зависимости от Китая".

Фридрих признал, "Есть много точек зрения" относительно будущего судостроительного завода. Он упомянул потенциальные проекты, такие как строительство платформ для установки offshore-ветроэнергетических установок, установки судов или морской сектор. "Если мы сделаем это правильно, судостроение может снова превратиться в сильный промышленный сектор с многочисленными высокооплачиваемыми рабочими местами, коллективными договорами и участием".

По словам представителей IG Metall, они проводили опросы профсоюзных комитетов судостроительных заводов и морской промышленности поставок в пяти северогерманских землях - Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн - с 1991 года. На этот раз представителей 46 судостроительных операций и сайтов, обслуживающих tanto военное, как и гражданское судостроение, опросили о условиях труда, ситуации с заказами и перспективах развития в их компаниях.

