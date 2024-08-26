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Северные городские районы и местные администрации по-прежнему испытывают финансовые трудности.

Многие муниципалитеты в Шлезвиг-Гольштейне в настоящее время испытывают финансовые трудности, поскольку на их основных бюджетах очевидно накопление растущих долгов.

 and  Elizabeth Wells
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Накопление муниципального долга на севере продолжало возрастать в течение предыдущего года.
Накопление муниципального долга на севере продолжало возрастать в течение предыдущего года.

- Северные городские районы и местные администрации по-прежнему испытывают финансовые трудности.

Долги северных муниципалитетов продолжают расти. Финансовые обязательства муниципальных органов и ассоциаций в Шлезвиг-Гольштейне, в основном взятые в банках и кредитных союзах, увеличились на 183 миллиона евро или 4,5% и достигли впечатляющих 4,2 миллиарда евро в 2023 году, согласно данным Статистики Север.

Эти цифры относятся к первичному финансовому состоянию муниципалитетов, в частности, к их бюджету. Дополнительные бюджеты и общественные учреждения, такие как муниципальные больницы и поставщики энергии, не включены в эти данные.

Долг районных муниципалитетов вырос на 7,9%, в то время как районные администрации показали рост на 5,5%. В то же время административные офисы смогли уменьшить свой долг на 0,2%.

Общий долг независимых городов снизился на 2,6%. Фленсбург (на 10,1%), Киль (на 7,1%) и Ноймюнстер (на 5,7%) показали существенное снижение долга. К сожалению, Любек показал увеличение муниципального долга на 6,8%.

В расчете на душу населения в Шлезвиг-Гольштейне это составляет 1423 евро. Удивительно, но к концу 2023 года 309 муниципалитетов в Шлезвиг-Гольштейне не имели долга в частном секторе, что на четыре больше, чем в предыдущем году. Утвердительно, Штормарн остался единственным районом с нулевым долгом к концу года.

Несмотря на растущий долг северных муниципалитетов, наблюдались усилия по снижению долга в некоторых областях. Например, независимые города, такие как Фленсбург, Киль и Ноймюнстер, смогли существенно снизить свой муниципальный долг. С другой стороны, муниципалитет Любека, к сожалению, показал увеличение своего долга в тот же период.

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