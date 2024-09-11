Северный Рейн-Вестфалия укрепляет правоохранительные органы и ужесточает правила депортации.

После ужасающего теракта в Солingen коалиционное правительство Северного Рейна-Вестфалии, состоящее из ХДС и Зеленых, коллективно согласовали значительный пакет безопасности. В него входят многочисленные шаги по упрощению охоты на радикальных исламистских экстремистов и ускорению процедур депортации. После трагедии министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst заявил в ландтаге: "Мы подкрепляем свои слова действиями. Мы расширяем полномочия наших служб безопасности".

Пакет безопасности, включающий многочисленные положения, предусматривает укрепление Бюро по защите Конституции, более пристальное наблюдение за потенциальными экстремистами и увеличение обмена информацией между ведомствами. Wüst сравнил это с "двойным замком" на фоне беспрецедентного роста популярности ультраправой экстремистской партии после теракта в Солingen. Кабинет министров ратифицировал пакет безопасности 23 августа. По словам Wüst, это самый обширный пакет безопасности и миграции в истории Северного Рейна-Вестфалии.

Подробности пакета безопасности

Предложено расширить полномочия для расследования радикальных исламистских activities в Интернете, с использованием искусственного интеллекта. Полномочия Бюро по защите Конституции в области прослушивания телефонов будут усилены, в том числе с доступом к зашифрованным сервисам обмена сообщениями.

Северный Рейн-Вестфалия планирует реализовать несколько мер через инициативы Бундесрата, такие как усиление хранения данных и улучшение так называемой Дублинской системы и упрощенные депортации преступников, террористов и их сторонников.

Меры, ограничивающие нелегальную миграцию

Будет создан центральный баз данных для идентификации подлежащих депортации лиц в Северном Рейне-Вестфалии, с поощрением обмена данными между ведомствами. Лица, прибывшие из безопасных стран, будут размещены в приемных центрах в то время, когда рассматриваются заявки на убежище. Северный Рейн-Вестфалия планирует создать три дополнительных зала для рассмотрения заявлений на убежище в административных судах и дополнительный центр содержания под стражей для депортируемых.

Будет принят ряд превентивных мер для противодействия радикализации исламистов среди молодежи.

Теракт в Солingen

23 августа вооруженный ножом мужчина атаковал посетителей городского фестиваля в Солingen, в результате чего трое погибли и восемь получили ранения. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится под стражей. Ранее депортация была признана необходимой, но не удалась в течение прошлого года. Теракт взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство".

Wüst назвал теракт в Солingen "поворотным моментом" на специальном заседании парламента, но право на убежище в Германии остается неприкосновенным. Более 300 000 человек, прибывших в Германию, не имеют права на убежище.

В последние дни министр внутренних дел Herbert Reul и министр по делам беженцев Josefine Paul представили первоначальные меры. Reul распорядился увеличить присутствие полиции и проверки документов на народных праздниках, в то время как Paul ужесточила контроль и надзорные полномочия местных и центральных органов по делам иностранцев в отношении неудавшихся заявителей на убежище.

Пакет безопасности, над которым работает Комиссия, включает расширение полномочий для расследования радикальных исламистских activities в Интернете и усиление возможностей Бюро по защите Конституции по прослушиванию телефонов. В свете теракта в Солingen Комиссия предложила использовать искусственный интеллект и получить доступ к зашифрованным сервисам обмена сообщениями для этих целей.

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