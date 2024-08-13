- Северный Рейн-Вестфалия готовится к борьбе с африканской чумой свиней

Северный Рейн-Вестфалия готовится к возможной вспышке африканской чумы свиней (АЧС). "Африканская чума свиней вновь подбирается к нашим границам", - предупредила в интервью дуйсбургской "Рейнской почте" (вторник) министр сельского хозяйства Северного Рейна-Вестфалии Сильке Гориссен (ХДС). "В конце концов, вспышка свиной чумы в Северном Рейне-Вестфалии больше не вопрос времени, а когда, так как АЧС - это высокоинфекционное заболевание", - заявила Гориссен. Земля готовится к этому уже давно.

Никаких остатков на отдыхах

Министр вновь предупредила путешественников, водителей грузовиков и коммуuters не оставлять бездумно остатки еды, такие как бутерброды, на отдыхах. Вирус также может передаваться и распространяться через одежду, обувь или шины автомобилей. Кроме прямого контакта с зараженными дикими кабанами, человеческое поведение считается основным источником передачи АЧС.**

Высокий уровень бдительности на фермах

Фермеры значительно ужесточили меры безопасности, сказала Гориссен. Это включает в себя гигиенические меры перед входом в хлев, сокращение использования автомобилей на ферме и строгое разделение скота от диких животных. На свинофермах это заболевание, от которого нет вакцины, может нанести значительный экономический ущерб. Также увеличено развертывание специально обученных поисковых собачьих отрядов в лесах.**

Смертельно для свиней

АЧС недавно также была обнаружена в соседних федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Гессен. Вирусное заболевание не излечимо и почти всегда смертельно для диких и домашних свиней. По данным Федерального министерства сельского хозяйства, оно безвредно для человека и других видов животных.**

Гориссен также призвала охотников помочь: "Популяции диких кабанов выросли. Охотники также все чаще призываются внести свой вклад в хорошее сокращение числа". Однако она также предупредила против охотничьего туризма в регионах, где уже произошла вспышка АЧС.

Путешественники, водители грузовиков и коммуuters должны быть осторожны, чтобы не оставлять остатки еды, такие как бутерброды, на отдыхах, так как африканская чума свиней может передаваться и распространяться через одежду, обувь или шины автомобилей, кроме прямого контакта с зараженными дикими кабанами. В свете надвигающейся угрозы АЧС и ее статуса как высокоинфекционного заболевания фермеры в Северном Рейне-Вестфалии ужесточили меры безопасности на свинофермах, внедрив гигиенические меры перед входом в хлев, сократив использование автомобилей и строго отделив скот от диких животных, так как вспышка свиной чумы в Северном Рейне-Вестфалии больше не вопрос времени, а когда.

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