- Северное сияние и звездоблизки в ночном небе

Яркое зрелище осветило ночное небо на больших территориях Германии. Во многих федеральных землях, от Шлезвиг-Гольштейна до Бранденбурга и вплоть до Баварии, люди смогли полюбоваться красочным явлением северного сияния, сопровождаемым яркими метеорами. Персеиды, крупнейший метеорный дождь года, достигли пика в ночь на вторник.

Веб-камеры немецкой службы погоды (DWD) задокументировали это необычное событие в небе, например, в Фалькенберге в Верхнем Пфальце в Баварии.

Идеальные погодные условия

Северное сияние происходит, когда так называемые корональные массовые выбросы (CME) или солнечные бури попадают в магнитное поле Земли. Там частицы сталкиваются с компонентами земной атмосферы, заставляя их светиться.

Погодные условия в ночь на вторник были идеальными для наблюдения этого редкого явления здесь, объяснила представительница DWD: "Если бы были облака в небе, то в основном это были бы тонкие циррусовые облака".

Меньше шансов в ближайшие ночи

В ближайшие ночи шансы увидеть больше метеоров в ночном небе уменьшатся во многих местах. В следующие дни ожидается все больше штормов, сказала представительница. В ночь на среду могут быть грозы, особенно на западе и северо-западе - и соответственно, много облаков в небе. Однако на северо-востоке пока все выглядит хорошо. "Возможно, не будет так идеально, как в прошлую ночь", - сказала она.

Это природное зрелище северного сияния было завораживающим видом в ночном небе, особенно в Баварии, где веб-камеры запечатлели его красоту. Выдающиеся погодные условия облегчали людям возможность увидеть это природное явление, так как тонкие циррусовые облака минимально закрывали обзор.

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