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Северное идеологическое восстание: "Ярость с севера"

Роман Маркуса Тилеманна представляет собой мрачную историю. Волк вторгается в безмятежную пустошь, привнося с собой могущественные идеологии. Эта книга заняла место в продленном шорт-листе премии Deutscher Buchpreis.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
В повести 'Шторм из северо' пастух Яннес испытывает не только бурю.
В повести 'Шторм из северо' пастух Яннес испытывает не только бурю.

- Северное идеологическое восстание: "Ярость с севера"

Широкий и разбросанный Луненбургский Хайль покоится перед вами. Во времени здесь царит гибкость, подчиненная воле его обитателей. Жизнь в сельской местности, раскинувшейся между Гамбургом и Ганновером, течет неторопливо, подчиняясь ритмам сельского хозяйства и смене сезонов. Исторически сложилось, что безжизненная, травянистая местность идеально подходила для выпаса скота, что и отражено в искусстве и литературе как темная, деревенская и окутанная тайной.

Это место действия нового романа вюртембергского автора Маркуса Тилеманна "Гром гремит с севера". В возрасте 19 лет пастух Яннес Кольмейер становится главным героем интригующего романа Тилеманна, номинированного на премию "Германская книга". Яннес уже несет большую часть ответственности за ферму своего отца, страдающего деменцией. В то время как его сверстники еще находятся в поиске своего места в жизни, будущее Яннеса уже предопределено – это пасторальная идиллия и изнурительный труд.

Роман воспевает одиночество

"С севера гремит гром и затихает. Ни вспышки молнии. Животные не вздрагивают, не вздрагивает и пастух. Он даже не поднимает головы, просто продолжает идти своей дорогой", - начинается роман.

Роман проповедует одиночество и обдуманность с первых страниц. Спокойствие текста почти подавляющее. Сюжет неоднократно прерывается подробными описаниями, такими как это: "На чердаке между балками растет вьюнок, его зеленые побеги тянутся к свету, проникающему через крошечные, наклонные окна и трещины. Снаружи крыша кажется провисшей, почти касаясь лба Яннеса на длинных сторонах, и там, где она встречается с тенью двух старых дубов во дворе, черепица и стыки густо покрыты мхом".

Торжество размеренного темпа

Гром и бури нависают над романом с самого начала, служа метафорами. Однако настоящая проблема остается неуловимым призраком: волк. Хотя он никогда не появляется в романе, он подпитывает спорный политический вопрос, разделяющий местных farmers. Особенно яростно дед Яннеса хочет избавиться от этого животного. В своем стремлении он попадает в сети неонацистских экстремистов.

Тилеманн дает своим персонажам, животным и объектам достаточно места. Роман является мастер-классом по размеренному темпу и захватывающим исследованием темной, но романтичной фольклорной традиции Хайля, не боясь исследовать извращенную идеологию крови и почвы новоприбывших.

Издатель "Грома гремит с севера"

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущей поляризацией в сельских сообществах, показанной в романе Маркуса Тилеманна "Гром гремит с севера". Несмотря на то, что не упоминается напрямую, роман показывает портрет неонацистской экстремизма в контексте спорного вопроса дикой природы, что вызвало интерес к дискуссиям о сохранении культурного наследия и влиянии радикальных идей в современном обществе.

Публикация "Грома гремит с севера" получила международное признание, с переводами на несколько языков, закрепив положение Тилеманна как видного немецкого автора с глобальной аудиторией в европейском литературном сообществе.

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