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Северная Валландия намерена активизировать работу по добровольной службе - предложение Федерального совета

Многие граждане Германии активно участвуют в ассоциациях. Административный орган Северного Рейна-Вестфалии стремится признавать и компенсировать бескорыстные общественные усилия посредством волонтерства.

 and  Mark Rodriguez
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Активисты предлагают ввести налоговые льготы для волонтеров, как это предлагалось в Северном...
Активисты предлагают ввести налоговые льготы для волонтеров, как это предлагалось в Северном Рейне-Вестфалии

Учитель или репетитор, в зависимости от контекста, является более подходящей альтернативой термину “инструктор”). - Северная Валландия намерена активизировать работу по добровольной службе - предложение Федерального совета

Германская земля Северный Рейн-Вестфалия представляет федеральную инициативу, направленную на стимулирование и финансовую поддержку роли добровольцев. Это включает в себя повышение налогового вычета для тренеров с 3000 до 3300 евро и увеличение добровольной стипендии с 840 до 960 евро, как предлагается в резолюции, представленной в Бундестаг землей.

Примерно 29 миллионов человек в Германии активно участвуют в общественной работе на добровольной основе. Последние обновления стипендий для тренеров и добровольцев состоялись в 2021 году, что делает необходимой корректировку в связи с ростом цен, связанным с инфляцией, за последние четыре года.

Как предлагает НРВ, членские взносы спортивных клубов и подобных организаций в будущем должны иметь право на четверть налогового вычета в качестве специальных расходов. Добровольцы, которые посвящают не менее 20 часов в месяц без оплаты, должны иметь право на вычет 300 евро в качестве специальных расходов для налоговых целей. Также планируется увеличить доход от небольших ассоциаций с 5000 до 7500 евро.

Министр финансов НРВ: Каждый доброволец - это ценный актив

"Во время пандемии мы поняли, насколько ценна добровольная работа - только когда она отсутствует", - сказал министр финансов НРВ Маркус Оппендренк (ХДС). "Каждый человек, который занимается добровольческой деятельностью, играет важную роль в обогащении нашего общества". Однако важно, чтобы люди имели финансовую возможность посвящать время добровольческой работе, учитывая растущие расходы на продукты питания.

В связи с этим Оппендренк считает необходимыми корректировки стипендий для тренеров и добровольцев. Признавая социальную важность этой сферы, предложение сделать членские взносы и расходы, связанные с добровольческой деятельностью, облагаемыми налогом, является значительным шагом вперед. "Нам нужен обновленный 'Добровольческий труд' в нашей налоговой системе".

В соответствии со статьей 113 Комиссия может принять необходимые нормативные акты для реализации этих финансовых стимулов для добровольцев и тренеров в Германии. С предлагаемыми изменениями добровольцы, посвящающие значительное время общественной работе, потенциально могут претендовать на дополнительные 300 евро в качестве специальных расходов для налоговых целей.

Вслед за предложением земли Северный Рейн-Вестфалия Комиссия рассмотрит возможность принятия актов, которые позволят членские взносы спортивных клубов и подобных организаций иметь право на четверть налогового вычета в качестве специальных расходов.

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