- Сеть Эйфеля для водоснабжения, быстрого подключения к Интернету и распределения энергии

Этот полноценный проект в регионе Эйфель теперь предлагает жителям воду, энергию и высокоскоростной интернет через оптоволоконные кабели. После шести лет строительства «Эйфельский трубопровод» официально запустится в Приме, стоимостью около 100 миллионов евро, с финансированием от Северного Рейна-Вестфалии до Трира.

Арнт Мюллер, генеральный директор Stadtwerke Trier, объясняет: «Мы не просто поставляем воду или энергию, а умно комбинируем их». Проект включает 135 километров водопроводов, 140 километров оптоволоконной сети, 30 километров газа и 48 километров биогазопроводов, с сотрудничеством между муниципальными ассоциациями.

Улучшенная надежность поставок

С самого начала целью было гарантировать надежное водоснабжение в засушливые периоды с помощью объединенной системы Западного Эйфеля, говорит Хельфрид Велш, руководитель проекта и генеральный директор «Landwerke Eifel». Ранее в регионе Эйфель были разрозненные источники воды, каждый иссякал на границах муниципалитетов. Теперь муниципальные партнеры объединились, чтобы решить эту проблему через свой проект «Landwerke Eifel».

Велш объясняет: «Мы проложили главную артерию через Эйфель, соединяющую распределительные сети. Главный ствол соединяет два резервуара: Олефтальское водохранилище в Северном Рейне-Вестфалии и Ройрис-Тальское водохранилище возле Трира». Кроме того, в проект интегрированы мощные подземные водные сооружения и источники воды, чтобы гарантировать надежное водоснабжение.

Измененное направление водотока

Для проекта направление водотока было изменено в некоторых районах, говорит Мюллер. «Ранее воду постоянно перекачивали с юга на север по каскадам». Это больше не требуется и сокращает расходы на перекачку. «Фактически, мы вырабатываем электроэнергию с помощью турбин, используя высотную разницу в водопроводе», - объясняет Мюллер. «Эта мера сэкономит миллион киловатт-часов энергии для перекачки ежегодно и произведет дополнительные полмиллиона киловатт-часов».

Хотя первоначально фокус был на воде, стало ясно, что энергетические вопросы также должны быть решены вместе, говорит Велш. Это включает использование биогаза из сельскохозяйственных операций, интеграцию сельских регионов в оптоволоконную сеть и использование возобновляемых источников энергии.

Национальная модель и устойчивость

Министр окружающей среды и климата Рейнланд-Пфальца Каtrin Эдер (Зеленые) считает объединенную сеть Западного Эйфеля «национальной моделью». «Используя ИИ для умного производства энергии, продвинутые технологии и интеграцию ресурсов, мы можем строить инфраструктуры, устойчивые к климатическим изменениям», - говорит она. «Защита окружающей среды и переход к энергии тесно связаны здесь».

Проект привел к значительной экономии затрат за счет совместной инфраструктуры и энергоэффективных мер, от изменения направления водотока до производства электроэнергии с помощью турбин и солнечной энергии. «Зеленый водород» также может быть произведен в этом проекте из избыточной региональной электроэнергии.

Министерство предоставило финансовую поддержку мероприятиям по водному хозяйству на сумму 40,2 миллиона евро. Проект служит моделью для Рейнланд-Пфальца, и государство рассматривает возможность повторения этих усилий в других регионах, таких как Биркенфельд.

Тема: Кибербезопасность

«Роль ИИ в управлении региональными энергетическими ресурсами все более важна», - говорит член правления Stadtwerke Мюллер. «Безопасные линии связи необходимы для этого, и мы уделяем особое внимание своей собственной безопасности: из 144 волокон, установленных через и через Эйфель, мы владеем 24 и управляем своими собственными радиосетями, а также нашим данным центром».

В этом дата-центре «наши данные хранятся безопасно на месте, а не в облаке».

Проект также гарантирует безопасные линии связи для управления региональными энергетическими ресурсами, как подчеркивает Мюллер, который упоминает, что они владеют и управляют 24 из 144 волокон, установленных через Эйфель, а также своими собственными радиосетями и данным центром. Чтобы укрепить кибербезопасность, данные центра данных хранятся безопасно на месте, а не в облаке.

В свете важной роли ИИ в управлении региональными энергетическими ресурсами и безопасными линиями связи проект принял различные меры для повышения своей надежности поставок, в том числе владение и управление частью оптоволоконных кабелей и поддержание собственного дата-центра с локальным хранением данных.

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