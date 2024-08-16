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Сестру обвиняют в убийстве

Прокуроры в Регенсбурге выдвинули тяжкие обвинения против медсестры: ей грозит обвинение в отравлении пациентов с целью кражи, что привело к смерти женщины, за что сейчас она предстаёт перед обвинением в убийстве.

 and  Vladimir Milov
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Прокуратура г. Регенсбурга выдвинула обвинения против медицинской сестры, в том числе в убийстве.
Прокуратура г. Регенсбурга выдвинула обвинения против медицинской сестры, в том числе в убийстве.

- Сестру обвиняют в убийстве

36-летняя медсестра подозревается в том, что она усыпила шесть пациентов в клинике Регенсбурга и затем украла у них. По данным прокуратуры, один пациент умер после того, как ему якобы ввели лекарство. Ведомство предъявило медсестре обвинения в убийстве и покушении на убийство, а также в краже и причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование было начато после того, как руководство клиники подала жалобу в конце 2024 года. Женщина отрицает все обвинения.

77-летняя пациентка сообщила, что она впала в глубокий обморок вечером 20 февраля, когда медсестра промывала ей капельницу. На следующее утро она обнаружила, что несколько колец, общей стоимостью около 500 евро, пропали. Анализ крови женщины показал наличие седативного средства Мидазолам.

Пациентка пережила клиническую смерть

Прокуратура обвиняет 36-летнюю медсестру в пяти дополнительных инцидентах. В каждом случае пациенты в возрасте от 59 до 87 лет якобы теряли сознание, когда медсестра была на дежурстве или сразу после того, как она меняла им капельницы. Трое пациентов сообщили о пропаже ценных вещей после того, как очнулись.

65-летняя женщина пережила клиническую смерть после того, как ей якобы ввели Мидазолам подозреваемой. 65-летняя женщина умерла через три дня после реанимации.

Прокуратура считает, что в этих случаях имеют место признаки умышленного убийства и корысти. При выдаче ордера на арест женщина отрицала все обвинения. Принцип презумпции невиновности применяется, заявил представитель прокуратуры. Региональный суд Регенсбурга должен решить, принять ли обвинительное заключение и начать судебный процесс.

Прокуратура связывает действия медсестры с пятью дополнительными инцидентами, все из которых связаны с пожилыми пациентами, якобы потерявшими сознание из-за Мидазолама и сообщившими о пропаже ценных вещей после того, как очнулись.

Наличие Мидазолама в организме пациента и последующее исчезновение ценных вещей еще больше подозревают медсестру в совершении серии преступлений.

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