Сестра передает эмоциональное прощание Ханне Линч

Ханна Линч, младшая сестра, трагически погибшая в результате инцидента со яхтой "Бейзиан", была тепло вспоминаема её старшей сестрой Эсме. В трогательном заявлении Эсме назвала Ханну "своим маленьким ангелом-хранителем" и "неугомонным воином". "Ханна часто заставала меня врасплох в моей комнате, обнималась и делилась своими эмоциями - будь то улыбка, игра или поиск совета", - поделилась Эсме. "Ханна всегда излучала безграничную любовь".

Эсме Линч не была среди пассажиров роскошной яхты, что оказалось трагическим для Ханны и её отца, британского технического магната Майка Линча, а также ещё пяти человек. Тело Ханны было найдено на дне моря, на глубине около 50 метров, в пятницу после продолжительных поисковых работ. Их матери чудом удалось выжить.

Ханна недавно отличилась, преуспев в своих экзаменах A-Level, британском эквиваленте Abitur. Её выдающиеся академические достижения гарантировали ей место в престижном Оксфордском университете, где она планировала изучать английскую литературу. "Мне никогда не доводилось преподавать кому-либо столь одаренному интеллектуально и в то же время столь теплому и целеустремленному человеку, как Ханна", - прокомментировал Джон Митропулос-Монк, директор Латимерской верхней школы в Хаммерсмите, Лондоне.

Празднующая роскошная яхта "Бейзиан" находилась примерно в километре от берега, когда она потерпела крушение из-за разрушительного шторма. Новый Зеландский капитан выразил удивление по поводу силы шторма. Тем не менее, различные эксперты предполагают, что были допущены ошибки, и яхта, возможно, не была должным образом подготовлена к встрече с надвигающимся штормом. В результате, итальянские СМИ сообщают, что прокурор готов начать формальное расследование.

Эсме часто находила утешение в присутствии Ханны, зная, что у неё всегда есть её "вторая половинка", на которую можно положиться в трудные времена. В свете трагического инцидента Эсме начала ещё больше ценить воспоминания о самопожертвовании Ханны, понимая, что она всегда была там, чтобы "утешить и защитить" свою сестру.

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