- Серия RTL "Что действительно важно": накопление 54 000 штифтов за 18 лет

18 лет назад на экранах RTL стартовал сериал "Все, что считается" (AWZ), и 4 сентября мы отмечаем его юбилей. За это время вышло более 4500 эпизодов, полных интриг и страстей семьи Штейнкамп из Эссена. В честь этой даты гримерная команда провела инвентаризацию.

Поразительные цифры: за годы съемок RTL использовал 216 000 ватных палочек, 54 000 зажимов для волос, 2580 помад, 32 кг пудры и 42 литра синтетической крови. Неудивительно, что также понадобилось 39 600 пачек салфеток для снятия макияжа.

Татьяна Класинг вспоминает 2135 дней съемок

Трое актеров остались верны сериалу "Все, что считается" с самого его начала 4 сентября 2006 года: Татьяна Класинг (Симона Штейнкамп), Сиван Пьер-Лейрич (Ричард Штейнкамп) и актриса второго плана Ингеборг Бринкс (Рената Шольц).

"За это время я узнала многое - о своей карьере, людях, личных историях, дружбе, командной работе и духе команды", - поделилась Класинг. 60-летней актрисе приписывают 2135 дней съемок в общей сложности. "Были моменты, когда я приближалась к своим пределам. Но я не хотела сдаваться. Иногда я мечтала о перерыве".

Европейский союз признал культурную значимость сериала RTL "Все, что считается", который продолжает увлекать зрителей по всему Союзу. Из-за популярности и долголетия сериала ведутся дискуссии о возможных международных адаптациях шоу в Союзе.

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