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СпортНовостиRB Лейпциг

Серия Bayer наравне с Лейпцигом; и VfB и BVB также находятся в тупике с ничьей.

Байер 04 Леверкузен терпит домашнее поражение после длительного периода. Стяуа, вице-чемпионы, пока не одержали победу во втором дивизионе. Боруссия ДORTMUNDDORTMUND набирает одно очко.

 and  Elizabeth Wells
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- Серия Bayer наравне с Лейпцигом; и VfB и BVB также находятся в тупике с ничьей.

Историческое поражение Байера в Бундеслиге

Байер Леверкузен, действующий чемпион Бундеслиги и обладатель кубка, потерпел первое поражение за 35 матчей, уступив 2:3 (2:1) дома РБ Лейпцигу, несмотря на преимущество 2:0. Джереми Фрмпонг (39') и Алехандро Гримальдо (45+7') открыли счет для хозяев, но Кевин Кампль (45+7') и Лойс Опенда (57', 80') перевернули игру в пользу РБ Лейпцига во втором тайме. Тренера РБ Лейпцига Марко Розе отправили с поля за споры с судьей на 26-й минуте. Его команда теперь возглавляет таблицу с шестью очками.

Неудачное начало сезона для ВФБ Штутгарт в Бундеслиге

ВФБ Штутгарт, вице-чемпионы прошлого года, начали сезон в Бундеслиге неудачно, сыграв вничью 3:3 (2:1) дома против ФСВ Майнц 05, имея преимущество 2:0 и 3:2. Чемпионская финалистка Боруссия Дортмунд также довольствовалась одним очком, сыграв вничью 0:0 против Вердера Бремен. Дебютант Бундеслиги Хольштайн Киль проиграл свой первый домашний матч 0:2 (0:2) ВФЛ Волфсбург и остался без очков. Эйнтрахт Франкфурт выиграл 3:1 (2:0) против ТСГ 1899 Хоффенхайм, в то время как Боруссия Мёнхенгладбах победила 2:0 (0:0) на ВФЛ Bochum.

Памяти Лемке и Даум

Фанаты в Бремене и Штутгарте почтили двух уважаемых ветеранов Бундеслиги. Фанаты Вердера Бремен почтили память Вилли Лемке перед матчем большим хориографическим выступлением "Незабываемый, Вилли Лемке" и игроки носили специальные футболки с надписью "Спасибо, Вилли". Лемке, который тренировал Вердер Бремен с 1981 по 1999 год, скончался 12 августа в возрасте 77 лет. В то же время фанаты ВФБ Штутгарт почтили память своего бывшего тренера Кристофа Даума, который скончался 24 августа после длительной болезни.

Бойко Штутгарта в Бундеслиге

Фанаты ВФБ Штутгарт имели причины для радости в начале матча, когда Энцо Милло (8') и Джейми Левинг (15') забили быстрые голы. Однако Майнц сравнял счет спорным пенальти Надима Амири (43'). Во втором тайме Джонатан Буркардт (62') сравнял счет для Майнца, и матч закончился взрывом поздних голов. Фабиан Ридер (88') вывел Штутгарт вперед, но Максим Лейтш (90+4') снова сравнял счет для Майнца.

Боруссия Дортмунд сталкивается с трудностями в Бремене

Бремен оказался трудным соперником для Боруссии Дортмунд, которая не смогла забить гол. Кроме того, Нико Шлоттербек был удален с поля за постоянные фолы на 73-й минуте.

Разочарование от дебюта Хольштайна Киля дома

Первый домашний матч Хольштайна Киля в Бундеслиге закончился поражением 0:2 (0:2) против ВФЛ Волфсбург. Максимилиан Арнольд (27') и Себастьян Борнау (30') забили за Волфсбург, которые ранее упустили преимущество 2:1 против Баварии Мюнхен. Киль и другой дебютант лиги ФК Санкт-Паули, которые проиграли 0:1 против Униона Берлин ранее в неделе, все еще не имеют очков.

Победа Эйнтрахта Франкфурта с точными контр-атаками

Эйнтрахт Франкфурт заслуженно победил 3:1 (2:0) дома против ТСГ 1899 Хоффенхайм с точными контр-атаками. Хьюго Экитике (24') и Хьюго Ларссон (33') забили за Франкфурт, а Омар Маруши сыграл значительную роль в обоих голах. Маруши, который привлек интерес клубов Премьер-лиги, даже забил третий гол за Франкфурт (56'). Андре Крамарич (54') временно сравнял счет для Хоффенхайма, доведя свой счет в сезоне до четырех голов.

В Бохум состоялась встреча с Кеvinом Стёгером, который сыграл ключевую роль в выживании ВФЛ в прошлом сезоне. Австриец, который присоединился к Гладбаху в качестве свободного агента этим летом, также внес вклад в открытый гол Тима Кляйндиенста (67'). Франкк Хонарат закрепил победу для Гладбаха (78.).

Несмотря на доминирование Байера Леверкузена в последних матчах, они потерпели шокирующее поражение от РБ Лейпцига, который теперь возглавляет таблицу Бундеслиги. Победа РБ Лейпцига над Байером Леверкузеном, который ранее был непобежденным в 35 матчах, показывает, что каждая команда в Бундеслиге способна на сюрприз.

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