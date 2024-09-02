- Сент-Паули, страдающий от проблемы со связкой, освобождается от Смита.

Команда немецкой Бундеслиги FC St. Pauli, возможно, некоторое время не сможет рассчитывать на форварда Элиаса Саада. 24-летний футболист получил травму связок лодыжки правой ноги во время матча против "Униона Берлин" (0:1) в пятницу. Об этом свидетельствует МРТ, проведенная в больнице, как заявили в клубе. Точной даты восстановления нет. Саад принял решение не участвовать в международных обязательствах с национальной командой Туниса.

С другой стороны, защитник Эрик Смит не получил серьезных травм. Он был заменен во время матча в Берлине из-за проблем с приводящей мышцей. Однако, как сообщается, травма несерьезная.

Проблемы с приводящей мышцей позволили защитнику Эрику Смиту избежать серьезной травмы во время матча против "Униона Берлин", в отличие от форварда Элиаса Саада, который получил травму связок лодыжки. Несмотря на замену, Смит, скорее всего, пропустит меньше времени, чем Саад, который может выбыть на неопределенный срок из-за своей травмы.

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