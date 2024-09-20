Сенатор Шумер пытается предотвратить закрытие, поскольку дальнейшие действия спикера Джонсона остаются неопределенными.

Сенатор Шумер объявил на заседании Сената, что он начнет первый шаг, предоставив Сенату возможность провести голосование на следующей неделе об продлении финансирования правительства, поскольку риск закрытия правительства растет по мере приближения конца месяца.

После неудачной попытки Палаты представителей в среду утвердить план финансирования с спорной поправкой о голосовании неграждан представитель Джонсон не раскрыл свои дальнейшие планы.

Шумер раскритиковал подход республиканца из Луизианы к этому вопросу, назвав его "полным провалом" на пресс-конференции, не сумев протащить предложение республиканцев.

Шумер отказался подтвердить, вел ли он переговоры с Джонсоном о предстоящих шагах или добивается облегчения для пострадавших от стихийных бедствий или дополнительного финансирования для уязвимой Службы безопасности в законопроекте. "Не буду обсуждать переговоры по этому вопросу публично", - сказал он.

Кандидат в президенты от республиканцев Трамп призвал республиканцев инициировать закрытие правительства, если они не смогут принять законопроект SAVE Act, касающийся голосования.

Многие демократы выступают за продление до декабря без закона SAVE Act, который они считают маловероятным в Сенате.

"Республиканцы в Палате представителей, похоже, не знают, как вообще управлять правительством. Поэтому Сенат вмешается", - заявил Шумер на заседании Сената. "Обе партии посвятим ближайшие дни поиску наилучшего пути для поддержания работы правительства. Поданное сегодня предложение дает Сенату максимальную гибкость, чтобы предотвратить закрытие правительства".

Джонсон, потерпевший поражение на заседании Палаты представителей в среду, заявил: "Я разработаю новую стратегию".

"Теперь мы возвращаемся к нашей стратегии, разрабатываем новую и традиционно находим решение. Я уже проконсультировался со своими коллегами по их многочисленным предложениям. У нас есть время решить эту проблему, и мы быстро начнем. Я разочарован", - сказал он журналистам.

Джонсон находится под давлением, так как он руководит тонким большинством, а Трамп призывает к принятию закона SAVE Act, который совпадает с продолжающимися сомнениями бывшего президента в честность выборов перед выборами в ноябре.

"Если республиканцы не получат закон SAVE Act целиком, они не должны соглашаться на временное финансирование ни при каких обстоятельствах", - заявил Трамп в Truth Social в среду перед голосованием в Палате представителей.

Шумера спросили о требовании Трампа к республиканцам в Конгрессе применить закрытие правительства, если законопроект о голосовании не будет принят вместе с законопроектом о финансировании.

"Многие республиканцы в Палате представителей, как сообщают некоторые из вас, достаточно умны, чтобы понять, что если произойдет закрытие, это будет республиканское закрытие. Они знают, что демократы против закрытия. Кроме того, они знают, что у Трампа ограниченное понимание законодательного процесса", - сказал он.

"Не будет закрытия. Почти никогда не было закрытия", - заявил старший вице-спикер Сената Дик Дурбин, демократ из Иллинойса. "То, что мы часто подходим к краю, действительно позорно для Конгресса".

(В этом отчете также участвовали корреспонденты CNN Хейли Талбот и Морган Риммер)

В продолжающемся политическом дискурсе сенатор Шумер раскритиковал подход представителя Джонсона к вопросу о голосовании, назвав его "полным провалом".

При приближении срока продления финансирования правительства сенатор Шумер подчеркнул важность поиска жизнеспособного решения, чтобы предотвратить возможное закрытие правительства, сказав: "Обе партии посвятим ближайшие дни поиску наилучшего пути для поддержания работы правительства".

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