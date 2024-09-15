Сенатор Манчин намекает на потенциальную поддержку вице-президента Харриса, в то время как сенатор Ромни сохраняет неоднозначность.

Но смена власти, возможно, уже не за горами.

Во время интервью CNN опытный сенатор из Западной Виргинии дал понять, что собирается выйти из тени. Он также упомянул о ближайшей беседе с вице-президентом Камалой Харрис.

"Да, я вижу это", - сказал Манчин CNN, когда его спросили, будет ли он поддерживать кандидата до выборов в ноябре.

Сенатор из Юты Митт Ромни, который был nominee Республиканской партии на президентских выборах 2012 года и голосовал дважды за импичмент бывшего президента Дональда Трампа во время его процесса, вновь выразил свою неприязнь к Трампу и критиковал нежелание бывшего президента заявить на прошлой неделе на дебатах, что он хочет, чтобы Украина победила в своей войне против России.

Дважды спрашивая об поддержке Харрис, Ромни отказался комментировать.

"Я абсолютно не собираюсь голосовать за бывшего президента Трампа, и это уже ясно", - сказал Ромни, когда его спросили в первый раз, будет ли он поддерживать Харрис.

Снова спрошенный о поддержке Харрис, Ромни ответил: "У меня нет позиции на этот счет в данный момент".

Высказывания Манчина и Ромни - двух уходящих сенаторов, которые противостоят базовой базе своей партии - демонстрируют, как Трамп оттолкнул некоторых умеренных избирателей, и указывают на то, что Харрис сама еще не завоевала доверие праволиберальных избирателей, сомневающихся в бывшем президенте.

Третий критик Трампа, республиканский сенатор из Аляски Лиза Мурковски, не планирует голосовать за Харрис, несмотря на свои замечания о выступлении бывшего президента на дебатах: "Я не думаю, что это было finest hour Дональда Трампа".

Манчин, который в 2012 году отказался подтвердить, будет ли он голосовать за переизбрание Барака Обамы, кажется, наиболее склонен из троих поддержать Харрис. Бывший демократ приуменьшил более либеральные взгляды Харрис и выразил оптимизм в отношении ее кампании. Он также оспорил утверждения, что она слишком левая для него.

"Я думаю, она движется в правильном направлении. То, что я слышу, звучит очень многообещающе", - сказал Манчин, добавив, что хочет убедиться, что у них будет "великая беседа".

"Она из Калифорнии. Я ожидаю, что она будет отличаться от того, откуда я прихожу. Но она, кажется, сосредоточена на более широкой картине сейчас, что очень обнадеживает", - добавил Манчин.

Манчин признался, что играет в "телефонный тэг" с Харрис и выразил желание поговорить с ней об энергии, национальном долге и сохранении филибастера в Сенате, мощного тактического приема, требующего 60 голосов для преодоления.

"Я хочу убедиться, что она понимает важность филибастера в Сенате, будучи когда-то сенатором, и понимает, как он помогает охладить ситуацию и стимулировать сотрудничество. Если они готовы проигнорировать все это и бросить все на ветер, мы в серьезной беде", - сказал он.

Во время интервью в Капитолии на прошлой неделе Ромни резко критиковал нежелание бывшего президента утвердить, что Украина должна победить в войне против России, и его использование премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве какого-то рода рекомендации.

"Президент несомненно должен был сказать: 'Конечно, я хочу, чтобы Украина победила. Я хочу, чтобы Украина преуспела', а затем он мог бы обсудить, что такое 'победа' и 'успех'. Но мы поддерживаем демократии. Мы поддерживаем нации, находящиеся сейчас под атакой со стороны своих соседей, особенно со стороны России", - добавил Ромни. "Так что это было значительное расхождение, которое вызвало коллективный вздох удивления у наций по всему миру".

Ромни argued, что "авторитарные наклонности" Орбана хорошо известны, "и это не тот человек, которого я бы назвал 'это значок чести. Он меня любит'".

Возможная поддержка Манчина могла бы изменить политический ландшафт, учитывая его прошлую позицию по поддержке демократических кандидатов.

Беседа между Манчином и Харрис о сохранении филибастера в Сенате может определить баланс власти в законодательном органе.

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