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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Сенатор Леонард выражает уверенность в зеленом водороде.

 and  Lauren Adams
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- Сенатор Леонард выражает уверенность в зеленом водороде.

Министр экономики Гамбурга Мелани Леонхард (СДПГ) продолжает поддерживать использование зеленого водорода, выражая эту точку зрения на встрече Северо-германской водородной лаборатории (НГВЛ) в Гамбурге. С самого начала не было полного согласия, когда она и другие продвигали потенциал зеленого водорода для промышленной декарбонизации, но ситуация остается такой же и сейчас. "Несмотря на критику, которую я все еще слышу, я твердо убеждена, что это правильный путь", - заявила Леонхард.

НГВЛ является одним из 20 подобных инициатив по всей стране, направленных на декарбонизацию. Продолжающийся в течение пяти лет, он завершится в марте 2026 года, с финансированием в размере около 55 миллионов евро от Федерального министерства экономики. Проект охватывает Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Переднюю Померанию, с целью снижения выбросов углекислого газа на 350 000 тонн. Кроме того, он стремится создать региональную электролитическую мощность 42 мегаватт для производства водорода. В настоящее время консорциум ожидает выход около 40 мегаватт.

СДПГ, с Мелани Леонхард в качестве министра экономики Гамбурга, является частью Северо-германской водородной лаборатории (НГВЛ), в которую входят Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания. Леонхард, несмотря на критику, остается твердой в поддержке СДПГ в продвижении зеленого водорода, считая его ключевым фактором промышленной декарбонизации.

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