- Сенатор Грот обвинил ФДП в препятствии принятию законов о оружии.

Гроте: Гамбург предлагает ужесточить регулирование оружия

Гамбург уже несколько лет предлагает четкие меры по ужесточению регулирования оружия и запрету ношения ножей в общественных местах, таких как вокзалы и поезда, а также в самих поездах. Однако эти предложения блокируются на федеральном уровне партией FDP, что препятствует существенным изменениям в законах об оружии. Гроте настоял: "Эти предложения должны быть реализованы без промедления".

Министр юстиции ФРГ Бушманн предложил обсудить изменение закона о ножах. "Мы сейчас рассмотрим в правительстве, как можно усилить борьбу с насилием, связанным с ножами", - заявил политик FDP изданию "Bild am Sonntag".

В соответствии с рекомендациями Файзер, в общественных местах можно будет носить ножи с лезвием не более шести сантиметров вместо нынешних двенадцати. Также предлагается полностью запретить ношение опасных ножей-автоматов.

Политики Гамбурга опечалены нападением в Солingenе

Политические лидеры Гамбурга были шокированы инцидентом в Солingenе. Председатель гамбургского парламента Карола Вейт опубликовала в X: "Ненависть к весело празднующим людям необъяснима, бессмысленна и глубоко тревожна. Мои мысли с родственниками жертв, и я надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших".

Второй мэр Гамбурга и сенатор по науке Катарина Фегебанк также выразила шок в X. "Трагический инцидент в Солingenе жесток и бесчеловечен", - написала она, прежде чем выразить поддержку жертвам, их семьям и всем в Солingenе.

Председатель ХДС и руководитель фракции в Гамбурге Деннис Тёринг выразил соболезнования и пожелания тем, кто пострадал от трагедии в Солingenе. "В эти трудные времена мои мысли с теми, кто пострадал от этого ужасного события в Солingenе", - написал он, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления и сил родственникам жертв.

Представители церквей также осудили нападение. Епископ ЕКД Kirsten Fehrs и председатель Епископской конференции Германии Georg Bätzing заявили совместно: "Как церкви, мы разделяем скорбь семей жертв и молимся за раненых и погибших. Это варварское насилие неоправданно. Инцидент в Солingenе обнажает бездну зла, которая ставит под вопрос нашу человечность". Батцинг - епископ Лимбурга, а Фехрс - епископ Северной церкви.

Вечером в день 650-летия Солingen - "Фестиваля многообразия" - мужчина без причины напал на прохожих, а затем скрылся в панике и хаосе. Погибли два мужчины в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек, в том числе четверо серьезно раненых, также были атакованы. ИГ взяло на себя ответственность за нападение, но пока нет подтверждения от правоохранительных органов, что оно было вдохновлено исламистской идеологией.

Полиция задержала 26-летнего сирийского мужчину

Как сообщает "Der Spiegel", подозреваемый, сдавшийся немецкой полиции в субботу вечером, взял на себя ответственность за нападение. Мужчина прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. Ранее он не был идентифицирован как исламский экстремист правоохранительными органами. Федеральная прокуратура взяла дело на себя и расследует подозреваемого по обвинению в убийстве и участии в террористической организации ИГ.

В свете предложений Гамбурга необходим всесторонний пересмотр и возможная корректировка ['Закона об оружии'], особенно в свете растущего насилия, связанного с ножами. Текущие препятствия на федеральном уровне, в основном со стороны FDP, должны быть преодолены для эффективной реализации более строгих законов об оружии.

После нападения в Солingenе призывы к пересмотру ['Закона об оружии'] стали более настойчивыми, подчеркивая необходимость ужесточения регулирования для предотвращения подобных трагедий.

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