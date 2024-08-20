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Сенатор Гейблер выступает за всестороннее участие в строительных проектах

Сенат планирует ускорить разработку инициатив путем принятия 'Закона о более быстром строительстве'. Спонсирующий сенатор опровергает возражения районов, заявляя, что они не останутся без внимания.

 and  Lauren Adams
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- Сенатор Гейблер выступает за всестороннее участие в строительных проектах

Взгляд сенатора Гаеблера на предложенный Берлином "Закон о быстром строительстве" не сводится к лишению районов их полномочий по контролю над строительными проектами. Как он заявил в эфире RBB InfoRadio, районы традиционно занимаются городским планированием, но бывают случаи, когда вмешательство на уровне земли необходимо для проектов с городским масштабом, например, при строительстве многоквартирных домов.

Гаеблер хочет упростить эти процедуры, четче определив роли. "Если земля отвечает за проект, она должна иметь окончательное слово в определенных случаях", - отметил он. В настоящее время ответственность немного запутана, и он надеется это исправить.

Сенат планирует около 50 правовых поправок, из которых только четыре касаются разделения полномочий между землей и районами. Гаеблер объяснил, что это в основном уточнения, например, признание строительства жилья срочной городской задачей, что позволяет делить ответственность в таких случаях.

"Закон о быстром строительстве" должен быть принят во вторник. Он включает в себя различные меры по ускорению подготовки и выполнения проектов, в частности в жилищном строительстве, которое может занимать несколько лет. Это включает упрощение планирования и процедур утверждения, введение сроков для рассмотрения и обработки и уточнение ответственности между землей и районами.

Экологические группы выразили обеспокоенность возможными компромиссами в природоохранной деятельности из-за более быстрого строительства. Гаеблер заверил, что они не собираются жертвовать этим. "Мы просто ускорили некоторые сроки", - сказал он, и существующие исключения по этому вопросу также будут применяться к строительству квартир или социальной инфраструктуры.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу экологических последствий и проявил интерес к рассмотрению предложенного Берлином "Закона о быстром строительстве". Гаеблер заверил, что несмотря на ускорение некоторых процессов, закон не поставит под угрозу природоохранную деятельность при жилищном строительстве или развитии социальной инфраструктуры.

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