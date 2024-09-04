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Федеральные земли ГерманииНовостиГамбургский Сенат

Сенат предлагает рекордный бюджет на гражданство

Сенат Гамбурга назначил значительную сумму около 22 миллиардов евро в год на 2025 и 2026 годы. После утверждения коалицией "Красные-Зеленые" в июне текущего года Городская ассамблея в настоящий момент управляет этим существенным двойным бюджетом.

 and  Vladimir Milov
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Член финансового комитета Сената пролетариата Андрей Дрессель представляет substantiale бюджетное...
Член финансового комитета Сената пролетариата Андрей Дрессель представляет substantiale бюджетное предложение на предстоящие два года, составленное левонастроенной коалицией Сената, народному собранию.

- Сенат предлагает рекордный бюджет на гражданство

С сенсационно оценёнными в 44 миллиарда евро бюджетом на ближайшие два года, правительство "красно-зелёных" в Гамбурге представило проект бюджета городскому совету. В проекте бюджета на 2025 год запланировано расходовать 21,4 миллиарда евро, сообщил финансовый сенатор Андреас Дресель (СДПГ). В 2026 году общие расходы прогнозируются на уровне 22,4 миллиарда евро. На оба года запланированы колоссальные инвестиции в размере 6 миллиардов евро.

Как объяснил Дресель, новый двухлетний бюджет гарантирует выживание города и поддержание основных услуг даже в трудных условиях. "Мы вкладываем средства в ключевые области, такие как образование, безопасность, строительство жилья, инновации и исследования, транспорт и охрану окружающей среды", - заявил он.

Сенатор подтвердил соблюдение всех правил ограничения долга. "Инвестиции и балансировка бюджета не взаимоисключающие вещи", - добавил он. "Мы показываем, что примирение возможно".

Оппозиция выразила обеспокоенность по поводу значительного увеличения расходов на 18%, или 6,7 миллиарда евро, в двухлетнем бюджете по сравнению с текущим. "Это чрезмерное расширение спорно и не sostenible", - заявил бюджетный эксперт фракции ХДС Тило Клейбауэр. Он также указал на несколько проблемных аспектов стратегии Сената. "Особенно сомнительно выглядит запланированное ежегодное увеличение скрытых расходов более чем на 500 миллионов евро. Здесь финансовый сенатор обходит финансовый контроль городского совета с помощью бухгалтерских уловок".

Бюджетный спикер Левой партии Давид Штоп обвинил Сенат в искусственном обнищании города. "Доходы от налогов систематически занижаются, а затем Сенат внезапно заявляет, что нет средств на социальную компенсацию, образование или инвестиции в инфраструктуру", - заявил он. Штоп призвал ответственно использовать доступные средства для достижения целей, ориентированных на нужды и будущее, а не на их накопление в резервах.

Лидер фракции AfD Дирк Нокеманн раскритиковал финансовое планирование Сената за неправильные приоритеты. Он назвал скандальным то, что Гамбург выделяет миллионы евро на беженцев и мигрантов в ущерб другим важным секторам. "Этот бюджет не отвечает будущим потребностям", - заявил он.

Дебаты по бюджету запланированы на период близкий к Рождеству, после прохождения через специализированные комитеты городского совета в ближайшие недели. Заключительные трёхдневные дискуссии по бюджету и последующее голосование в пленарном заседании запланированы на неделю до Рождества.

Финансовый сенатор Дресель с нетерпением ждёт предстоящих переговоров и "предложений о том, как мы можем улучшить этот сбалансированный бюджет в нескольких ключевых областях". Однако он обычно ожидает предложений о противоположном финансировании.

Сенат Гамбурга представит проект бюджета на утверждение Сенату Гамбурга. Несмотря на обеспокоенность оппозиции по поводу значительного увеличения расходов и сомнительных бухгалтерских практик, Сенат остаётся приверженным инвестициям в ключевые области, такие как образование, безопасность, жильё, инновации, транспорт и охрану окружающей среды.

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