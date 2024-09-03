- Сенат предлагает обеспечить доступность земель для строительства 222 000 домов к 2040 году

Согласно сенату, Берлину к 2040 году понадобится примерно 222 000 новых жилых площадей. Об этом во вторник заявил сенатор от СДПГ по городскому развитиюChristian Gaebler, отметив, что земля для этого есть, но ее нужно использовать правильно. Дополнительный резерв земли на 50 000 единиц необходим для будущей безопасности, но местоположение пока не определено. В связи с этим, дискуссия о потенциальных местах для жилья в районах, подобных Темпельхофу или других городских пустырях, остается актуальной на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Сенат утвердил план городского развития «Жилье 2040» и план городского развития «Экономика 2040», которые определяют, как балансировать земельные потребности для жилья, промышленности и бизнеса.

Gaebler представил распределение необходимых квартир: текущий дефицит составляет 137 000 единиц, и еще 85 000 понадобятся из-за демографического роста. Примерно половина этих квартир должна быть ориентирована на общественную пользу – в компаниях общественного жилья, кооперативах или других социально ориентированных формах, как объяснил политик от СДПГ.

План городского развития «Жилье» выявил 24 новых городских района. Некоторые из них уже строятся или находятся в стадии планирования. Gaebler назвал Europacity и Stadtgut Hellersdorf двумя почти завершенными проектами. Кроме того, к новым городским районам были добавлены проекты, такие как Stadteingang West или TXL Nord.

Подробные планы уже существуют для так называемого квартала Шумахера, который потенциально может вместить 5000 жителей. Сенат утвердил план строительства первого этапа с 810 единицами, которое начнется позже этим летом 2026 года.

Кроме того, сенатор по экономике Franziska Giffey (СДПГ) обсудила земельные потребности для промышленности и бизнеса, которые, по ее мнению, могут быть покрыты: proyected спрос в 640 гектаров к 2040 году – примерно 40 гектаров в год – сталкивается с возможными 1 240 гектарами. Однако только около 330 гектаров могут быть использованы немедленно, и только часть из них находится в государственной собственности. "Это достаточно, чтобы покрыть земельный спрос примерно на три года". Необходимо изучить и эффективно использовать дальнейшие возможности.

Giffey подчеркнула растущие коммерческие арендные платы и цены на землю, отметив необходимость доступной земли, чтобы сохранить бизнес в городе и предотвратить их переезд в прилегающие районы, включая потерю торговых налогов.

Комиссия, надзирающая за реализацией плана городского развития «Жилье 2040» и плана городского развития «Экономика 2040», будет следить за тем, чтобы земля для жилья и промышленности использовалась эффективно. Сенатор Giffey предложила, чтобы комиссия сосредоточилась на выявлении и использовании возможностей для доступной земли, поскольку высокие коммерческие арендные платы и цены на землю угрожают сохранению бизнеса в городе.

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