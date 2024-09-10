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Федеральные земли ГерманииНовостиНалогообложение

Сенат инициирует пересмотр системы сбора на имущество.

Если население поддержит предложения Сената в октябре, новая система налогообложения недвижимости будет внедрена в следующем году. Сенатор Дрезель из Финансового комитета гарантирует, что не будет собрано дополнительных средств.

 and  Melissa Williams
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Администрация, возглавляемая сенатом Гамбурга, инициировала законодательную инициативу по...
Администрация, возглавляемая сенатом Гамбурга, инициировала законодательную инициативу по реформированию системы налога на недвижимость. Решение по этому реформе будет принято на Собрании граждан в октябре.

- Сенат инициирует пересмотр системы сбора на имущество.

Государство Гамбург под руководством красно-зеленой сенатской коалиции предложило реформировать налог на недвижимость с пересмотренными ставками. Эта мера, известная как Закон об адаптации налога на недвижимость, должна быть одобрена парламентом в октябре, как объявил налоговый департамент. Новый налог на недвижимость станет обязательным к уплате с конца апреля 2025 года. Это решение последовало за решением Федерального конституционного суда 2018 года, признавшего предыдущую общенациональную систему налога на недвижимость неконституционной.

С 2005 года ставки налога на недвижимость в жилых районах (налог на недвижимость B) в Гамбурге впервые вырастут с 540 до 975 процентов, как объявил орган. Планируется перейти на ставку 100 процентов для сельского хозяйства и лесного хозяйства (налог на недвижимость A), заменив текущую ставку 225 процентов. Предлагается исключительно высокая ставка налога 8000 процентов для незастроенной, но пригодной для застройки земли (налог на недвижимость C), чтобы discouraged спекуляции и стимулировать жилищное строительство.

Целью пересмотренного налога на недвижимость является сохранение его бюджетно-нейтрального статуса. Существующие индивидуальные льготы для жилых объектов, стандартных жилых зон, субсидированных или охраняемых памятников останутся в силе. Кроме того, положение о трудностях, которое ранее применялось только к коммерческим объектам, будет расширено на жилые объекты. База оценки полезной площади установлена на уровне 0,87, а для жилых зон остается 0,7.

Финансовый сенатор Андреас Дрессель назвал реформу налога на недвижимость прямой и справедливой. Несмотря на ожидание перераспределения затрат в результате трансформации системы, Дрессель подчеркнул, что новый налог на недвижимость B, который относится к большинству жителей, остается бюджетно-нейтральным в целом и tanto в жилых, как и в коммерческих зонах. В этом году запланирована муниципальная информационная кампания.

В отличие от этого, фракция "Левых" в гамбургском парламенте считает реформу несправедливой. По словам представителя бюджета Давида Стоопа, при предлагаемых ставках налога на недвижимость нагрузка существенно возрастет, особенно на окраинах, где традиционно более выгодные цены на недвижимость. В некоторых случаях нагрузка даже удвоится. "Коммерческие операторы с большими площадями на окраинах могут столкнуться с существенной нагрузкой на налог на недвижимость", - заявил Стооп.

Стооп объясняет это несоответствие отсутствием различия между двумя жилыми зонами, которое неточно отражает стоимость недвижимости в Гамбурге. Он также отмечает, что коммерческие зоны вообще не дифференцируются: "Автосервис в Бергедорфе платит столько же за квадратный метр полезной площади, как и банк на Балиндамме". Стооп считает это несправедливым и выступает за налогообложение, более тесно связанное с рыночной стоимостью.

На основе предыдущих примеров из налогового департамента владельцы односемейного дома площадью 100 квадратных метров в престижном районе с участком площадью 1000 квадратных метров теперь будут платить 731 евро в год. В нормальном районе годовой платеж составит 646 евро. Для 100-квадратной квартиры в нормальном районе будет взиматься 353 евро. Арендаторы косвенно затронуты, так как арендодатели могут переложить увеличение платежей на дополнительные расходы. В настоящее время Гамбург собирает около 510 миллионов евро в виде налога на недвижимость в год, и ожидаемый объем сбора останется примерно таким же.

Целью предлагаемой реформы налога на недвижимость является сохранение его бюджетно-нейтрального статуса даже при пересмотренных ставках, гарантируя, что существующие индивидуальные льготы останутся в силе. Некоторые политические фракции, такие как "Левые" в гамбургском парламенте, считают, что новые ставки налога несправедливы, особенно для владельцев недвижимости в районах с традиционно более низкими ценами на недвижимость.

Несмотря на опасения "Левых" по поводу справедливости предлагаемой реформы налога на недвижимость, финансовый сенатор Андреас Дрессель называет ее прямой и справедливой, подчеркивая, что новый налог на недвижимость B остается бюджетно-нейтральным для большинства жителей.

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