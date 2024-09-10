Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиХайди Клум

Семья Хайди Клум, Генри Сэмюэл, представляет своего романтического партнера.

На данный момент Хайди Клум сохранила конфиденциальность в отношении своего сына Генри Самуэля. Тем не менее, не так давно 18-летний молодой человек и его спутник решили поделиться своим присутствием в Instagram.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Семья Хайди Клум, Генри Сэмюэл, представляет своего романтического партнера.

В семье Клум царит любовная атмосфера. Икона моды Хайди Клум, 51-летняя мама, открыто демонстрирует свои отношения с мужем Томом Каулитцем, 35 лет, в социальных сетях. Ее сын Генри Самуэль, 18 лет, тоже в восторге и показывает свою девушку в Instagram. В недавнем посте он не только демонстрирует свое лицо, но и фотографию, на которой он отдыхает на пляже со своей девушкой.

Этот пост дает нам редкий взгляд на личную жизнь Генри. Обычно Хайди предпочитает держать своих детей подальше от общественного внимания, пока они не достаточно взрослые, чтобы принимать собственные решения. Генри, как и его сестра Лeni Клум, кажется, нашел связь с социальными сетями. Более пристальный взгляд на пост раскрывает немного больше о его отношениях.

Тайна девушки Генри раскрыта

Хотя его девушка остается скрытой на фотографии, ее профиль в Instagram доступен по ссылке, указанной в посте. Ее зовут Кайла Бетулиус, и она студентка UCLA в Лос-Анджелесе. Кайла открыто выражает свои чувства к Генри, комментируя "Люблю тебя" с красным сердцем под его постом. Интересно, что даже Хайди оставляет сердце под тем же постом. Продолжительность их счастья остается загадкой.

Но не только Генри и Хайди купаются в любви. 20-летняя Лeni Клум уже давно в серьезных отношениях. С 2021 года она находится в официальных отношениях с хоккеистом Арисом Рачевским. Пара также наслаждается тем, что делится мгновениями своей любви в Instagram. Кажется, Генри идет по стопам своей сестры, как в любви, так и в обмене своими чувствами в социальных сетях.

Хайди Клум, мать Генри Самуэля, явно одобряет его отношения с Кайлой Бетулиус, судя по сердечному комментарию под постом Генри в Instagram. Хайди Клум, старший сын которой Генри, многое разделяет со своей сестрой Лeni Клум, в том числе публичные отношения и использование социальных сетей для рассказа о своих любовных историях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.
Общество

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса. С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.
Политика

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией. После того, как Эдундо Гонсалес Уррутия, критик правительства Венесуэлы, получил разрешение на въезд в Испанию, президент венесуэльского парламента призвал прекратить все контакты с Испанией. Хорхе Родригес предложил резолюцию парламенту, призывая президента Николаса Мадуро немедленно прекратить все дипломатические, консульские и экономические

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.
Общество

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса. С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно