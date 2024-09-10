- Семья Хайди Клум, Генри Сэмюэл, представляет своего романтического партнера.

В семье Клум царит любовная атмосфера. Икона моды Хайди Клум, 51-летняя мама, открыто демонстрирует свои отношения с мужем Томом Каулитцем, 35 лет, в социальных сетях. Ее сын Генри Самуэль, 18 лет, тоже в восторге и показывает свою девушку в Instagram. В недавнем посте он не только демонстрирует свое лицо, но и фотографию, на которой он отдыхает на пляже со своей девушкой.

Этот пост дает нам редкий взгляд на личную жизнь Генри. Обычно Хайди предпочитает держать своих детей подальше от общественного внимания, пока они не достаточно взрослые, чтобы принимать собственные решения. Генри, как и его сестра Лeni Клум, кажется, нашел связь с социальными сетями. Более пристальный взгляд на пост раскрывает немного больше о его отношениях.

Тайна девушки Генри раскрыта

Хотя его девушка остается скрытой на фотографии, ее профиль в Instagram доступен по ссылке, указанной в посте. Ее зовут Кайла Бетулиус, и она студентка UCLA в Лос-Анджелесе. Кайла открыто выражает свои чувства к Генри, комментируя "Люблю тебя" с красным сердцем под его постом. Интересно, что даже Хайди оставляет сердце под тем же постом. Продолжительность их счастья остается загадкой.

Но не только Генри и Хайди купаются в любви. 20-летняя Лeni Клум уже давно в серьезных отношениях. С 2021 года она находится в официальных отношениях с хоккеистом Арисом Рачевским. Пара также наслаждается тем, что делится мгновениями своей любви в Instagram. Кажется, Генри идет по стопам своей сестры, как в любви, так и в обмене своими чувствами в социальных сетях.

Хайди Клум, мать Генри Самуэля, явно одобряет его отношения с Кайлой Бетулиус, судя по сердечному комментарию под постом Генри в Instagram. Хайди Клум, старший сын которой Генри, многое разделяет со своей сестрой Лeni Клум, в том числе публичные отношения и использование социальных сетей для рассказа о своих любовных историях.

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